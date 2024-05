India Martínez preocupa a sus fans al mostrar las manchas que le han salido: "Me han vuelto a hacer analíticas, esperando resultados"

India Martínez está centrada en su música y trabaja incansablemente para sacar nuevos proyectos, siempre que la salud se lo permita. Y es que ella misma mostró las extrañas manchas que le habían salido en el cuerpo justo antes de grabar un videoclip en Mazatlán, México.

Así lo contó en sus redes sociales, donde publicó este miércoles unas imágenes en las que enseñaba su vientre y su costado, completamente llenos de marcas rojas que subían hasta el pecho y que parecían irritadas.

"Despertar así justo un día antes de rodar un videoclip…", escribió la cantante cordobesa. "¿A alguien más le pasa esto sin venir a cuento? Es un coñazo, pero la verdad es que me estoy acostumbrando a vivir con ello, incluso lo estoy normalizando".

"Me han vuelto a hacer analíticas, esperando resultados. ¡Ya os cuento!", concluyó, no sin antes bromear diciendo que "la boca así tiene su rollito", quitándole hierro al asunto.

Al parecer, esta reacción se trata de una alergia, aunque no sabe a qué. Esta le afectó no solo al cuerpo, sino también a los ojos y los labios, que se le hincharon, tal y como mostró en sus stories.

"Espero que, con lo que me he tomado de corticoides, que me baje lo que queda de la alergia, porque así no puedo grabar", expresó la intérprete de 90 segundos.

Rápidamente, su publicación se llenó de comentarios que le deseaban una pronta recuperación, y otros tantos que, preocupados por su estado, intentaron darle un 'diagnóstico' basado en su opinión y experiencia vital. Sin embargo, ella aseguró que ya se había puesto en manos de los médicos, por lo que solo le queda esperar a que le digan qué le provoca alergia.