Daniel Sancho reitera su inocencia en el penúltimo día de juicio pero reconoce que no pidió ayuda tras la pelea: "Estaba en shock"

En la penúltima jornada del juicio contra Daniel Sancho, el joven habría reconocido ante las preguntas de la acusación que no pidió ayuda para salvar al fallecido, Edwin Arrieta. Así lo han confirmado a 20Minutos fuentes presentes en la sala de la Corte Penal de Koh Samui (Tailandia), donde este miércoles se ha celebrado la penúltima sesión del proceso contra el acusado, que culminará este jueves con la declaración de un chef experto en cuchillos y el alegato final del acusado.

Según las mencionadas fuentes, el joven de 29 años habría reiterado su inocencia, contando de nueva la pelea que mantuvo con el cirujano colombiano. Al parecer, Sancho ha reconocido que Arrieta le proporcionaba dinero, pero porque "era su patrocinador para los vídeos de Youtube". Además, habría dicho que no pagará la indemnización a la familia del fallecido porque "no es culpable".

En la declaración, que ha durado toda la mañana después de que este martes hablara durante cuatro horas, Sancho ha contado, según las citadas fuentes, que Arrieta intentó tener sexo con él, que al negarse dijo que mataría a su novia y que le pidió que se fuera de la habitación. Fue entonces cuando el joven chef pegó al cirujano colombiano, que se cayó y se golpeó contra el lavabo.

"Edwin estaba temblando. Esperé una hora hasta que se quedara frío", ha testificado Sancho. Respecto a esto, la acusación ha preguntado que por qué no pidió ayuda. "Estaba en shock", ha declarado.

El acusado también habría reconocido que compró cuchillos, que los usó para desmembrar el cuerpo cuando vio que los del hotel no estaban lo suficientemente afilados y que cortó el cuerpo en 17 trozos porque quería ocultarlo. Además, habría dicho que desconocía la existencia de la reserva de hotel que había hecho Arrieta antes de su llegada a la isla, en el Panviman Resort, donde el propio Sancho figuraba como huésped.

Un forense y un psicólogo

En la sesión de la tarde han declarado un forense, Manuel Carrillo, y un psicólogo forense, Pedro Mateo, ambos llamados por la defensa. Según ha podido saber este periódico por personas presentes en la Corte, Carrillo, que ha acudido para ratificar el informe forense, habría sentenciado que Arrieta murió en cinco minutos, "los que podría haber usado Sancho para pedir ayuda". El equipo de la defensa, por su parte, niega que estas declaraciones se hayan producido así.

El psicólogo forense, por su parte, ha sido interrogado sobre el comportamiento y reacciones del acusado en relación al descuartizamiento del cuerpo. Para la acusación particular, el trabajo de este experto "podría no ser bien recibido en Tailandia" porque solo ha dado su opinión. Según las fuentes presentes en la sesión, el psicólogo habría reconocido no conocer a Sancho en persona.

Un testigo secreto

Además, el juez del tribunal de Samui no ha permitido que se llamase a declarar a Iván Campos, un psicólogo especialista en abusos sexuales, y a un testigo protegido supuestamente acosado por Arrieta. El motivo que pudo haber esgrimido el magistrado para rechazar a los testigos, según detalle Efe, es que no estaban directamente relacionados con el caso.

Otros tres testigos, Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás, del despacho criminológico jurídico español que asesora a Sancho, y el padre del acusado, Rodolfo Sancho, decidieron no testificar al considerar que ya se habían defendido sus argumentos durante el juicio y para no alargar el proceso.

"Podría haberle salvado la vida"

Por su parte, Juango Ospina, abogado de la acusación, ha explicado a 20Minutos que está poco sorprendido por lo que ha testificado el acusado. "Sigue sin mostrar su culpabilidad. Sigue generando un gran dolor. Creo que no explica con lógica y verosimilitud las incógnitas del caso, las dos habitaciones de hotel, la compra de cuchillos y la sierra, las bolsas de basura y productos de limpieza...".

Además, ha agregado que "lo triste es que parece que podría haberle salvado la vida y no lo hizo". "Me pregunto si todos esos que defienden el homicidio imprudente de Daniel, justificando esa muerte por una aparente pelea, si ellos fueran los padres o hermanos de Edwin y ante las evidencias, ¿le seguirían defendiendo?", ha agregado.

La familia de Arrieta, además, ha pedido este miércoles al Gobierno de Colombia que interceda para garantizar la independencia de la Justicia de Tailandia, ya que llevan varios días denunciando que la familia y abogados del acusado habrían llegado a un pacto con la Fiscalía. Algo que ellos han negado de pleno a este periódico.