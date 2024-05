Los testigos que quedan por declarar en el juicio contra Daniel Sancho: de un chef a un experto en cuchillos

Este miércoles, el juicio contra Daniel Sancho ha continuado con la segunda jornada de declaración del acusado, que ha durado tres horas y ha contado con el "incisivo" interrogatorio de la Fiscalía, la coacusación (los abogados de la familia de Edwin Arrieta) y las preguntas de sus propios letrados. Sin embargo, aún quedan varios testigos por declarar en lo que queda de proceso legal.

El desarrollo del litigio está siendo más que pedregoso, pues no solo ha sido paralizado por festividades tailandesas, sino que también hubo fallos eléctricos que impidieron que funcionase el aire acondicionado, por lo que la declaración del joven español tuvo que retrasarse hasta este martes.

Esto hizo que, por consiguiente, se retrasase la presencia de otros testigos, entre los que se incluye Rodolfo Sancho. No lo hará Silvia Bronchalo, que no está en el listado de personas llamadas a declarar, ni por petición del equipo legal de la acusación ni de la defensa.

Quienes ya han declarado son Juan Gonzalo Ospina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, así como los forenses, varios agentes de Policía y los traductores que estuvieron con Sancho durante su primera declaración. Pero aún quedan muchos por comparecer y la revista Semana ha tenido acceso en exclusiva a la lista de testigos.

Un experimentado cocinero, un psicólogo local, y un experto en cuchillos son personas que quedan por declarar, pero también aún faltan varios policías y una traductora de español-tailandés. Aun así, según la citada revista, se prevé que algunos de estos testigos se echen para atrás al saber que un falso testimonio sería perseguido.

La lista la completan los abogados Ramón Chippirrás y Carmen Balfagón, de la parte defensora, el forense Manuel F. Carrillo Rodríguez y el psicólogo Pedro V. Mateo Fernández.

No obstante, Carmen Balfagón, que desde agosto lleva ejerciendo de portavoz de la familia Sancho en los medios, aseguró a Semana que su declaración podría no darse: "No es seguro que yo testifique, ya veremos. No sabemos, según cómo vaya la vista".