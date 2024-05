BBVA ofrece 11.500 millones por el Sabadell y la ministra Díaz alerta de que la fusión traerá un futuro ERE y un sector "casi en monopolio"

El BBVA ofrece casi 11.500 millones de euros mediante un canje de acciones para hacerse con el 100% del Banco Sabadell, un 17% más que su valor en bolsa a cierre de este martes, cuando se confirmó un nuevo intento de crear el segundo mayor banco de España. La fórmula que propone el banco presidido por Carlos Torres para llevar a cabo la compra pasa por la entrega de uno de sus títulos por 4,83 del Sabadell, sin dinero de por medio, según ha desvelado este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De salir adelante la fusión, que crearía el tercer banco de Europa, solo por detrás de BNP Paribas y el Santander, los actuales accionistas del Sabadell pasarían a tener un 16 % del grupo resultante, lo que a ojos del BBVA les da la oportunidad de beneficiarse también del valor que genere la operación.

Además, propone que el nuevo grupo tenga dos sedes operativas, una en Madrid, en la Ciudad BBVA, al norte de la capital, y otra a las afueras de Barcelona, en Sant Cugat del Vallés, donde el Sabadell tiene actualmente su principal base de operaciones. Al margen de las sedes operativas, el BBVA tiene su sede social en Bilbao, su ciudad de origen, mientras que el Sabadell la trasladó a Alicante tras la inestabilidad política generada en Cataluña en 2017 con el referéndum ilegal y la posibilidad de una declaración de independencia.

La denominación social y marca serían las de BBVA, aunque se podría mantener la utilización de la marca Banco Sabadell, de manera conjunta con la marca BBVA, en aquellas regiones o negocios en las que pueda tener un interés comercial relevante, según se detalla en la carta.

Díaz teme por el empleo y la calidad del servicio

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha señalado este miércoles que una eventual fusión del BBVA y Sabadell irá en la "senda de presentar" un expediente de regulación de empleo (ERE) y de perjudicar la calidad del servicio bancario.

En una entrevista en la Cadena SER, Díaz ha insistido en el rechazo de Sumar a esta operación y ha advertido de que el "altísimo grado de concentración bancaria que tiene España es un riesgo sistémico".

"Tenemos un país con un nivel de concentración bancaria del 70 % y casi en régimen de oligopolio", ha añadido. "Va a empeorar la calidad del servicio, el riesgo tiene que parar ya", ha insistido.

Sumar pidió este pasado lunes al Ministerio de Economía y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que impidan una posible fusión entre el BBVA y el Banco Sabadell que, a su juicio, contribuirá al deterioro de los servicios bancarios y elevará el riesgo sistémico para el contribuyente.

La fusión quedaa sujeta a la obtención de las correspondientes autorizaciones o declaraciones de no oposición pertinentes de los supervisores competentes (en particular, la autorización de la persona titular del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa) y de las autoridades de defensa de la competencia con jurisdicción (en particular, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).