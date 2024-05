Deshumanizar la política

Cuidar la democracia para mejorar la vida de las personas. Ese es el desafío, el cometido que nos toca en el trabajo parlamentario. Sin embargo, a raíz de este punto de inflexión motivado por la decisión del presidente del Gobierno de «parar y reflexionar», es preciso trabajar con mucha más fuerza para frenar la deshumanización de la política.

En cualquier otro ámbito, esta declaración habría sido aplaudida y valorada positivamente, pero ¿en qué momento la cordura y la humanidad son dardos con los que atacar a un líder? Sin duda, en el momento en el que se encuentra actualmente la política española.

Dedicar tu carrera al servicio público es una profesión de riesgo, y quienes llevamos años haciéndolo siempre hemos sido conscientes, pero, hoy más que nunca, tener un cargo político es la excusa que algunos necesitan para atacarte. Independientemente de tus actos.

Alcaldes y alcaldesas, concejalas y concejales, presidentas y presidentes... Quienes nos dedicamos a la política conocemos los riesgos y sacrificios que conlleva y, a pesar de ello, hemos seguido porque nos mueve la convicción de que debemos trabajar por una sociedad mejor. Sin embargo, la deshumanización que cierto sector ideológico lleva años promoviendo nos obliga a veces a parar y reflexionar sobre si merece la pena. Porque no es solo que nosotros nos enfrentemos a los bulos, las fake news y los ataques sin fundamento, es que en ocasiones son nuestros seres queridos quienes también los sufren.

Tras tantos años ejerciendo la política he tenido que soportar ataques personales en medios de comunicación, contra mi patrimonio o denuncias falsas. Y, aun así, he seguido con mi trabajo y mi vida política. Pero no puedo evitar pensar en si lo habría aguantado en el caso de que esos ataques se hubieran dirigido contra mis padres, mi pareja o mi hijo.

Detrás de un cargo público hay un ser humano que, independientemente de su orientación ideológica, siente, ama, se preocupa y cuida de los suyos. Utilizar nuestros afectos para hacer oposición es maquiavélico e indecente.

La derecha se prepara para interpretar el segundo acto: criminalizar a quien ha decidido «parar y reflexionar» antes de tomar una decisión que afecta a 45 millones de personas. No vamos a consentirlo.