Coque Malla estalla contra las críticas por su apoyo a Sánchez: "Me sorprende la virulencia de tanta gente profundamente ofendida"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicó este lunes que ha decidido seguir al frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe" tras el periodo de reflexión que se había tomado en los últimos cinco días ante lo que considera una campaña de acoso y derribo contra él y contra su esposa.

Sánchez hizo ese anuncio en una declaración institucional en La Moncloa despejando así la incógnita sobre la posibilidad de que presentara su dimisión y después de trasladarse al Palacio de La Zarzuela para comunicar al rey su decisión.

"He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España", subrayó tras exponer la serie de reflexiones que ha hecho estos días preguntándose si merecía la pena continuar o no.

Lógicamente, ha habido muchas reacciones en torno al comunicado del líder socialista. A favor y en contra. Entre los primeros se sitúa el músico Coque Malla, que, en señal de apoyo, compartió un retrato de Sánchez acompañado de la palabra 'bravo'.

Horas después, debido a la reacción negativa de la gente en las redes, el artista ha publicado un largo texto en el que explica que su postura no tiene tanto que ver con afinidad ideológica sino con un deseo compartido con Sánchez de "intentar recuperar el tono civilizado en el parlamento y la vida política".

"Esta es la cara que se os pone a los que os cogéis semejante rabieta virulenta, infantil y absolutamente delirante, con un tipo al que no conocéis de nada (yo), por celebrar unas palabras de otro tipo al que tampoco conocéis de nada (Sánchez), que hablan simplemente de intentar recuperar el tono civilizado en el parlamento y la vida política", expone en su denuncia.

"Obviamente, no hablo de estar o no de acuerdo con Sánchez, con el PSOE, y mucho menos conmigo por valorar lo que dijo: hablo de civismo, educación, equilibrio y debate. Frases como: "¡me has decepcionado, Coque!", "¡Qué vergüenza, rompo las entradas para tu concierto!", o "¡dejo de seguirte!" (por no hablar de los insultos, de los que no merece la pena hablar) suenan tan ridículas en boca de personas supuestamente adultas, con una mínima cultura y educación, y que viven en una democracia, que cuesta trabajo creerlas en primer lugar y digerirlas después".

El autor de No puedo vivir sin ti, tras confesar que no es fan de ningún partido político, asegura: "Voto a partidos de izquierda cada cuatro años sin mucha ilusión y luego me olvido y me apasiono con otras cosas como la música, la comida, el amor, el sexo, el humor, el cine, o los amigos y las amigas. Por eso me sorprende hasta la incredulidad la pasión y la virulencia de tanta gente profundamente ofendida por lo que escribí ayer sobre un político".

Eso sí, ha visto un rayo de luz entre tanta oscuridad: "Pero me pareció reconfortante y esperanzador (muy levemente esperanzador, pero esperanzador al fin y al cabo) que un presidente llame seriamente la atención y al mismo tiempo lo haga de forma educada y perfectamente correcta, sobre la absoluta y aberrante pérdida de ética, deportividad, elegancia y juego limpio en el escenario parlamentario y periodístico".

Y temrina con ironía: "¡Ah, y masturbación! ¡Siempre la masturbación! Me voy a tocar con mi banda para olvidarme un rato del ruido tan molesto y tóxico que hace la gente enfadada. Son pocos, sí, pero es que gritan tanto y es tan feo lo que dicen…