Cerdán dice que pidió a Koldo García vigilar los avales de Sánchez en las primarias del PSOE por "miedo de dejarlos solos"

Santos Cerdán, actual secretario de Organización del PSOE, encargó a Koldo García dos noches de custodia de los avales de la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias del PSOE en 2017 "por miedo de dejarlos solos". Así lo ha dicho el propio Cerdán durante su comparecencia de este martes en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. "Es verdad que traje a Koldo en las primarias de 2017 a las oficinas de Marqués de Riscal. Teníamos ya el volumen de avales y tuvimos miedo de dejarlos solos".

"¿De quién tenían miedo?¿De Susana Díaz?", ha preguntado el senador popular Joaquín Miranda, insinuando que Sánchez y su equipo temieron un pucherazo durante aquellas primarias. Pero el interrogado no ha aclarado este punto. El miedo se debía, según Cerdán, "a las circunstancias de aquel momento". Y la respuesta del ahora secretario de Organización fue llamar a Koldo García, que en numerosas ocasiones se había ofrecido "voluntariamente" y "nunca cobrando" a realizar labores de seguridad en actos del partido.

Cerdán conoció a García mucho antes de aquellas primarias, "a finales de 2010 o principios de 2011", cuando era secretario de Organización del Partido Socialista de Navarra y el aizkolari "se acercó a afiliarse". En 2011, el recién afiliado formó la agrupación socialista de Huarte, un municipio de 7.000 habitantes en el que el PSOE "nunca había tenido candidatura", tal y como ha relatado Cerdán.

Lo cierto es que García, que fue nombrado concejal, acababa de ser condenado a pagar una multa por agredir a un menor que había tenido un encontronazo con una agente de la Policía Nacional. Así que parte de los vecinos no vio con buenos ojos la toma de posesión de Koldo García. Cerdán avaló su lista "y otras 64" personas, ha confirmado en la comisión.

Ya en 2017, Cerdán llevó a Koldo García a Madrid para ser custodio de aquellos avales. Así lo ha reconocido a la par que se ha mostrado "sorprendido" de las presuntas actividades delincuentes que investiga la Audiencia Nacional. En todo caso, García "nunca fue conductor ni íntimo de Sánchez, nada por el estilo", según ha relatado el interrogado en la Cámara Alta. Tampoco fue "pupilo" de Cerdán, ha añadido. Tras la victoria de Sánchez en las primarias, "al llegar a Ferraz", García fue contratado como "conductor del secretario de Organización del partido", que en aquel entonces era José Luis Ábalos.

Cuando Ábalos asumió el cargo como ministro, siempre según el relato del ahora número tres de Sánchez, "Koldo García pidió la baja voluntaria como conductor del PSOE y se va al ministerio [de Transportes] como asesor". Cerdán ha asegurado que fue Ábalos quien, posteriormente, promovió a García a consejero de Renfe, sin que se lo comentaran a él, que en aquel momento era secretario territorial.

Cerdán ha afirmado en la comisión que no sospechó de Koldo García hasta que se enteró de su detención, cuando se publicó en los medios. En ese momento, comprobó que el investigado "no figuraba" en la base de afiliados del PSOE, y su mujer, que si aparecía, fue suspendida de militancia. Una de las posibles explicaciones para justificar que García ya no fuera militante, según ha explicado Cerdán, es que el PSOE exige estar al corriente del pago de los dos últimos meses.

Finalmente, el secretario de Organización socialista se encargó de comunicar a José Luis Ábalos la retirada de su carnet de afiliado una vez había saltado el escándalo. "Ábalos me dijo que era injusto y que nos saltábamos el código ético del partido. En este último punto tenía razón, porque fuimos más allá de lo que exigía el código ético".