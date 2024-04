Jessica Bueno desvela el motivo por el que no se mudó a Sevilla tras su ruptura con Jota Peleteiro: "No depende de mí"

Desde 2020, año en el que Jota Peleteiro fichó por El Alavés, Jessica Bueno vive en Bilbao. A pesar de su ruptura con el futbolista, la modelo decidió quedarse en el País Vasco, donde sigue viviendo con su actual pareja, Luitingo, y ha explicado el motivo por el que decidió no regresar a Sevilla, su ciudad natal.

"Vivo aquí porque la vida me trajo a esta ciudad. Es verdad que en Sevilla tengo a toda mi familia y me encantaría vivir allí y en algún momento de mi vida volver a mi tierra, pero al final eso tampoco depende de mí", ha expresado la exparticipante de GH VIP.

La modelo no ha explicado de forma directa lo que la retiene en Bilbao, pero ha dado a entender que el motivo por el que sigue allí es que su exmarido y padre de sus hijos también vive allí. Es Jessica Bueno la que tiene la custodia de los pequeños, pero Peleteiro está muy presente en la vida de los niños.

"Mis hijos van al cole aquí. Por suerte, Bilbao es una ciudad que me encanta y en la que todo el mundo me trata con muchísimo cariño. Es una ciudad que me ha acogido con todo el amor del mundo y aquí me siento como en casa, ya se verá dónde me lleva el futuro", ha añadido la influencer.

Jessica Bueno aseguró en la casa de Guadalix que pasó "dos meses en una cama" y recibió tratamiento psicológico. Se mudó a un piso en pleno centro cuando se separó del futbolista, momento en el que no lo pasó muy bien y se sintió lejos de su familia.

Pero la modelo y su exmarido pensaron que lo mejor para los niños era continuar con sus rutinas y, por ese motivo, Jessica Bueno decidió no cambiar de ciudad y mantener a los pequeños en el mismo colegio y junto a sus amigos, sin descartar la posibilidad de volver al sur en un futuro.