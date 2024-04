Finito habla de su salud mental tras someterse a un injerto capilar: "Siempre me he autocastigado"

A principios de abril, Finito habló sobre el injerto capilar al que se ha sometido para tratar su calvicie y se sinceró con sus seguidores acerca del resultado, ya que no era lo que él esperaba. "La belleza no ha sido nunca mi fuerte y es verdad que, con este proceso que estoy viviendo, pues la cosa se complica un poquito más", explicó en un vídeo que publicó en su Instagram.

Ahora, casi un mes después de su paso por un especialista, el novio de Ivana Icardi ha vuelto a hablar sobre el tema, poniendo el foco principal en su salud mental.

"Hace unos días os hice una pequeña actualización de cómo está yendo el tema de mi injerto y de mi antigua alopecia. Siento la necesidad de volveros a actualizar un poco y a contaros mis sensaciones porque, la verdad, que va mejor", comienza el relato del exconcursante de GH Dúo.

Finito ha afirmado que actualmente se encuentra "bajo medicación y tratamiento" para mejorar su autoestima. "Estoy retomando y cada vez sintiéndome más bonito cuando me veo en el espejo", ha recalcado el influencer.

"Me he autocastigado mucho de siempre. Anteriormente, me miraba al espejo y cuando iba perdiendo el pelo me veía y decía 'qué asco de calvo, mira el de la calvicie, mira el alopécico", ha reconocido Finito ante sus seguidores. Sin embargo, el cómico sostiene que cada vez se dice cosas más románticas. "Me trato y me quiero mejor. Todo está yendo bien y con muchas ganas de seguir", ha puntualizado.

"Es fundamental aprender a brindar amor, especialmente a uno mismo. En ciertos momentos de mi vida, solía dirigirme con palabras duras y negativas, pero desde que comencé a tratarme con amabilidad, incluso mi cuero cabelludo sonríe", es el texto con el que acompaña a su vídeo explicativo, con el que resumen que su cambio es "un proceso" y que se siente "feliz" de estar acompañado y rodeado por la gente que le quiere.

Su publicación ha sido comentada por sus seguidores, que han querido brindarle su cariño y apoyo en estos momentos. "Te mereces lo mejor", "Sigue así, eres maravilloso", "Adelante, cuídate y quiérete", son algunos de los mensajes que le han dedicado.