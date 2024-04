El PSOE insta a Sánchez a quedarse con un ataque frontal a la oposición

El Comité Federal del PSOE, el congreso más importante del partido, se ha reconvertido en un acto multitudinario para pedirle al presidente, Pedro Sánchez, que se quede al frente del Gobierno a tan solo 48 horas de que tome una decisión al respecto. Los miembros del Comité, a iniciativa del secretario de Organización, Santos Cerdán, han interrumpido los discursos, muy duros contra la oposición, y la reunión del cónclave para salir a la calle Ferraz, donde unas 12.500 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, se han congregado a lo largo de toda la arteria en apoyo a Sánchez. María Jesús Montero, Óscar Puente, Félix Bolaños y el resto de miembros del Comité, muy emocionados y algunos entre lágrimas, han salido a la calle para unirse a la concentración, donde ha sonado la canción 'Quédate', de Quevedo, además de 'Perro', de Raffaella Carrà, o La Internacional. Pese a todo, Sánchez no ha dado ninguna señal pública y tampoco al partido tras el acto, aunque sí ha recibido sus vídeos y apoyos, según fuentes socialistas, que apuntan a que sigue "encapsulado" desde el miércoles. "Esperamos que ayude a tomar una decisión", apuntan.

Los primeros simpatizantes comenzaron a concentrarse en la sede a partir de las siete de la mañana, pero hasta las diez y media no se reunieron los miembros del Comité, encabezados por la vicepresidenta, María Jesús Montero. En su discurso, muy enérgico y duro contra la oposición y el PP de Alberto Núñez Feijóo, se ha dirigido directamente a Sánchez para lanzarle un mensaje "rotundo" que se ha repetido dentro y fuera de Ferraz durante toda la mañana de este sábado: "Pedro, quédate. Estamos contigo", lanzó. "Que ser valiente no salga tan caro, que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira y que el corazón no pase de moda", dijo Montero, que centró su intervención en cargar contra las "mentiras, los "bulos" y la "violencia verbal" de la "derecha y la ultraderecha" y defender el contenido emocional de la carta de Sánchez. También tuvo palabras para su mujer, Begoña Gómez; "Begoña, compañera, estamos todas contigo", le trasladó.

El PSOE presiona a Sánchez y carga contra los "bulos" de la derecha

De una veintena de intervenciones previstas, finalmente solo hablaron 9 miembros del Comité: Montero, Eneko Andueza, Salvador Illa, los tres presidentes autonómicos socialistas -entre ellos Emiliano García-Page-, Teresa Ribera, Óscar Puente y Santos Cerdán, que fue el que instó a salir a la calle pasado el mediodía. Andueza, candidato a las elecciones vascas que se celebraron la pasada semana, se dirigió también a Sánchez para pedirle que se quede: "Tienes que seguir, pero si bajamos los brazos, estaremos dando carta de naturaleza al odio, al ataque, a la animadversión, a ver al adversario como enemigo y no lo podemos permitir", lanzó, instándole a que pensase en la lucha de gente como el fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse, la exministra Carme Chacón o el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, así como en los socialistas que "perecieron en las cunetas, en los cementerios, que sufrieron en la cárcel" o que tenían que mirar "debajo del coche" por culpa de ETA. Salvador Illa, que está en plena campaña electoral quiso respetar su "periodo de reflexión personal", "lo primero eres tú y tu familia", pero le trasladó la "ilusión" que le haría contar con su presencia en los mítines.

Teresa Ribera, que fue ratificada este sábado como cabeza de lista de las elecciones europeas, reivindicó la naturaleza "perra" de los socialistas frente a los descalificativos de la oposición: "Nos pueden llamar perros, somos fieles y leales, defensores de los derechos, del futuro de los españoles. Somos Pedigüeños, bambis y perros", alegó, asegurando que lo que no eran los socialistas "en ningún caso" es "ilegítimos y gente sin valores". Y mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, pidió a la derecha que dejase de "emponzoñar y enfangar la vida pública" e instó a Sánchez a tomar la decisión "correcta", el barón más crítico con Sánchez, el castellano-manchego, Emiliano García-Page, dijo empatizar con el presidente del Gobierno y reprochó a Carles Puigdemont su falta de la misma por decir que "de casa se viene llorado". "Lo dice quien salió de España en un capó de un coche", le reprochó, tras lo que también cargó contra la derecha y la ultraderecha por sus ataques. "A este partido no le van a quitar la moral, y menos los que no la tienen", aseveró.

12.500 personas al ritmo de 'Quédate'

Tras casi dos horas de intervenciones, los miembros del Comité irrumpieron en la calle Ferraz, donde se congregaban miles de personas con carteles de apoyo a Sánchez y coreando consignas para pedirle que se quede y contra los "ataques" de la derecha. La primera que salió fue María Jesús Montero que se lanzó a abrazar y dar las manos a varios de los congregados al grito de "fuerza". Varios de sus compañeros estaban visiblemente emocionados e incluso con lágrimas en los ojos, como Félix Bolaños, Óscar Puente o Francina Armengol, cuando los simpatizantes les gritaban "no estáis solos".

Muchos de los concentrados ante la sede de Ferraz llegaron muy temprano a la misma, entre ellos, Evelinda, una mujer cubana que reside en Madrid que en declaraciones a 20minutos defendió su asistencia por "convicción, en apoyo a Sánchez y sus políticas". "La derecha es cruel, inhumana", señaló la mujer, muy segura de que Sánchez seguirá siendo presidente porque "ha pasado por mucho y ha sabido sobreponerse".

También lo tenía por seguro José Manuel, "por supuesto que sí, queremos que se quede", indicaba, "emocionado" y después de haber llegado a las nueve de la mañana con el fin de "acabar con la derecha reaccionaria". Blanca también llegó de las primeras a Ferraz después de coger un autobús a las seis de la mañana en Valladolid. "Hay que defender la democracia y nuestro presidente ha salido de las urnas y ha pactado en un parlamento de manera consensuada y por eso estamos aquí", señalaba con la cámara en la mano y una chapa con el mensaje 'Quédate'.

El colofón de la jornada fue musical, precisamente cuando sonó la canción de 'Quédate', de Quevedo, que fue cantada y bailada tanto por la militancia como por la estructura del partido. Así como el himno de la Internacional, que ha puesto fin a la fusión entre lo que estaba pasando dentro de Ferraz y fuera, y a una jornada en la que los socialistas se han volcado para cerrar filas con Pedro Sánchez.