El PSOE respalda en pie y con aplausos a Begoña Gómez: "Se la pretende destruir"

La conjura del Partido Socialista en torno a la figura de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su esposa, Begoña Gómez, este sábado, ha tenido uno de sus momentos álgidos en el discurso de la vicepresidenta, María Jesús Montero, durante el Comité Federal del partido en Madrid.

Puestos en pie y con aplausos, los asistentes han mostrado así el respaldo de la cúpula socialista a la mujer del presidente, acusada de un presunto delito de tráfico de influencias, lo que ha motivado que Sánchez se tome cinco días libres para reflexionar y tomar una decisión sobre su futuro, que revelará este lunes.

"Begoña, compañera, estamos todas contigo", dijo Montero en su discurso, donde ha dicho también que "no hay derecho" a que los familiares de los políticos "sean víctimas de esta máquina del fango" de la que ha acusado a la derecha y la "ultraderecha".

Por eso por ti, junto a ti, por todas nosotras, basta ya de este acoso", ha dicho la vicepresidenta, que en la ausencia de Sánchez, es la máxima autoridad en el partido y en el Gobierno.

Montero ha recalcado que las mujeres españolas saben "lo que cuesta desarrollar una carrera profesional" y las "renuncias que hay que hacer en la vida familiar", así como que se les mira "con lupa" y se les exige siempre "más".

"Sabemos lo que no queremos. No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas, que se nos anule profesionalmente, que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad", ha dicho.

Montero ha afirmado que Begoña Gómez es una mujer moderna, profesional, independiente, inteligente, "como tantas otras mujeres de este país" y por eso ha reclamado: "¡Basta ya de este acoso, no hay derecho!".