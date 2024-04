Carlos Izquierdo: "Carabanchel está de moda. La convivencia entre vecinos y artistas es perfecta"

El concejal presidente del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo, ha vuelto a la concejalía del distrito tras su paso por la Comunidad de Madrid. El proyecto de Distrito 11 es su gran apuesta para colocar a Carabanchel en el escaparate internacional, pues busca erigirse como el distrito del arte de la ciudad de Madrid. Izquierdo conversa con 20minutos sobre los terrenos de la cárcel, el precio del alquiler o la ampliación de la Línea 11 de Metro en el distrito. Al tiempo que valora su función como portavoz del Grupo Municipal.

Uno de esos proyectos es Distrito 11, ¿qué supone para el tejido cultural ese paraguas que agrupa las artes y las impulsa?Distrito 11 es un proyecto que no es de distrito, va más allá de Carabanchel. Vamos a tener un distrito del arte similar a lo que ocurre en otras ciudades europeas . Vamos a poner a Carabanchel en el mapa intermacional, no solamente de España,

¿La llegada de artistas podría expulsar a los vecinos de toda la vida?Ambos colectivos son perfectamente compatibles. Los vecinos tienen sus viviendas y zonas residenciales y el objetivo es que los artistas vayan a espacios como talleres o fábricas que han quedado en desuso. La convivencia entre artistas y vecinos ya existe y es absolutamente perfecta, aquí no hay fondos que vengan a especular. Los artistas buscan un barrio integrado en la ciudad donde haya vida.

Antes de ser el distrito de la cultura era el de la cárcel. Los vecinos piden en esos terrenos un hospital. ¿El Ayuntamiento va a cumplir con sus demandas?El Ayuntamiento ya ha cumplido y así se refleja en el plan urbanístico aprobado en 2023, donde existe una gran parcela de 40.000 m2 con un uso sanitario . Esos terrenos no son municipales, son del Ministerio de Interior, pero el Ayuntamiento de Madrid ha negociado con el Ministerio para conseguir mucho más suelo público, más zonas verdes y la construcción de 640 viviendas.

Han pasado 15 años desde la demolición de la cárcel, ¿a qué se debe ese retraso en el desarrollo del proyecto?Eso hay que preguntárselo al Ministerio, que es quien tiene que mover ficha. A nosotros nos hubiera gustado avanzar, pero no ha sido posible. Lo importante es que el convenio ya está firmado y dentro de poco tendremos un nuevo barrio con muchísimas potencialidades y con mucho suelo de equipamiento público.

¿En qué momento se encuentra Carabanchel respecto a las bandas juveniles? Aquí no detectamos problemas de bandas juveniles, no los hay. Ya se dijo en el Consejo de Seguridad y en la Junta Local de Seguridad de Madrid, que era un problema que existió hace unos años. Afortunadamente, con la intervención de las distintas administraciones está corregido. Aun así, estamos en permanente alerta para evitar cualquier conato.

En el ámbito de la vivienda, ¿le preocupa el aumento del alquiler en el distrito?Nos preocupa el aumento de precios que está sufriendo el distrito, la ciudad, la Comunidad de Madrid y toda España porque la ley que ha hecho el Gobierno no funciona. Declarar una zona tensionada no arregla el problema de la vivienda . Desde el Ayuntamiento realizamos una política distinta, que es desbloquear desarrollos para dotar de vivienda a la ciudad, lo que permitirá reducir el precio del alquiler.

¿Qué van a encontrar este año los madrileños en San Isidro?Nos estamos volcando para tener muy buenas actuaciones musicales. Lo castizo también va a tener un protagonismo especial, no hay que olvidar que esta fiesta de San Isidro es una romería.

¿Cómo va a beneficiar a los vecinos el paso de la Línea 11 por el distrito?El beneficio es enorme porque una de las cosas más demandadas en la ciudad es tener una buena movilidad. Ahora mismo, la Línea 11 es poco operativa porque conecta a los vecinos del PAU, Pan Bendito o Abrantes con Plaza Elíptica, pero no continúa. Tras las obras habrá una nueva estación en Comillas y se conectará directamente con Madrid Río, Atocha o Conde Casal.

La tala de árboles fue uno de los principales temas de este inicio de mandato, ¿se podría haber gestionado de otra forma la comunicación con los vecinos?Creo que la comunicación ha sido buena. Yo mismo he ido a ver a los vecinos y he tenido reuniones en el propio Colegio Perú, que está en el entorno del parque de Comillas. Se revisó el proyecto para que la tala fuera la mínima posible, pero por algún sitio hay que meter la máquina. Me importa que cuando finalice la obra el parque de Comillas esté mucho mejor y con más árboles que antes.