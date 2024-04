Yolanda Díaz cesa a su responsable de Organización tras la crisis de la lista a las europeas y pone a una exdirigente de IU

Sumar pone en marcha este sábado su primera ejecutiva con sorpresa. Lander Martínez, quien hasta ahora ejercía las funciones de responsable de Organización, no mantendrá sus funciones en el órgano de dirección más próximo a la líder del partido, Yolanda Díaz, y pasará a ocupar una menos relevante secretaría de Finanzas en el nuevo organigrama. Sus responsabilidades las asumirá Lara Hernández, una exdirigente de IU que abandonó la organización en 2016 y que dejó la política hasta que, el año pasado, volvió a primera línea de la mano de Sumar.

En sentido estricto, la decisión de Díaz de prescindir de Martínez no supone un cese como tal, puesto que hasta este sábado Sumar no había puesto en marcha una ejecutiva formal. No obstante, Martínez ejercía desde hace muchos meses las labores propias de un secretario de Organización, una de las figuras con más poder interno de una formación: suya es buena parte de la extensión territorial que, a trancas y barrancas, ha ido consiguiendo Sumar durante estos meses, ha sido uno de los representantes del partido en las negociaciones con IU, Compromís o Más Madrid para la lista de las europeas y también comandó las conversaciones —fallidas— para pactar con Podemos una candidatura única a las elecciones vascas.

Su relevo se produce, precisamente, después de que Sumar haya sufrido su enésima crisis interna fruto de las tensiones a la hora de negociar la lista para las europeas. La relación entre Díaz e IU ha quedado muy tocada a raíz de su decisión de relegar a la federación al cuarto puesto de la lista, por detrás de Catalunya en Comú y Compromís, una oferta que sentó fatal en IU y que tardó más de una semana en aceptarse. De hecho, tan mal momento atraviesan las relaciones entre ambas formaciones que IU ha decidido que este sábado no enviaría a sus representantes a tomar posesión de sus cargos como miembros de la nueva ejecutiva de Díaz.

Para evitar que el foco estuviera puesto en esa fractura, finalmente la reunión de este sábado solo sirvió para confirmar quiénes serán los miembros de la ejecutiva afines únicamente a Díaz, y hasta dentro de unas semanas no se conocerá qué nombres envían IU, Catalunya en Comú o Más Madrid. Además del nombramiento de Hernández como secretaria de Organización, otra de las decisiones más reseñables es la designación como secretaria de Comunicación de Elizabeth Duval, que hasta ahora era responsable de Feminismos de Sumar.

La de este sábado es la primera reunión del Grupo de Coordinación de Sumar —su máximo órgano entre congresos— desde que fue elegido, hace un mes, con una escasísima participación de los inscritos del partido. La elección de la ejecutiva, no obstante, se ha visto ensombrecida por la crisis en la que se encuentra inmerso el Gobierno, a la espera de que el lunes el presidente Pedro Sánchez anuncie si dimite o continúa en el cargo tras la campaña de "acoso y derribo" que ha denunciado estar sufriendo junto a su esposa.

Este viernes, además, la vicepresidenta se reunió con los ministros de Sumar y con representantes de todos los partidos que forman su coalición para analizar los próximos pasos a dar tras el impasse abierto por Sánchez. "Los casos de acoso y derribo a gobiernos progresistas en todo el mundo llevan a una deriva antidemocrática que tenemos el deber entre todas de frenar. No lo podemos permitir. Un gobierno elegido democráticamente debe cumplir su mandato", planteó el partido posteriormente.