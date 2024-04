Manuel Lázaro, veterinario: "Nuestra profesión va mucho más allá de cuidar la salud de los animales"

El trabajo de los veterinarios, aunque mucha gente no lo sabe, es una parte esencial e integral de la salud general. Estos profesionales desempeñan un papel fundamental en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades animales, lo que también ayuda a prevenir la propagación de zoonosis que pueden afectar a las personas. Además, su trabajo es también importante a la hora de garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos de origen animal, desde la granja hasta la mesa.

De hecho, en el contexto de la pandemia de COVID-19 y otras crisis sanitarias, los veterinarios también han demostrado su importancia al colaborar en la vigilancia epidemiológica, la investigación de enfermedades emergentes y la preparación para crisis sanitarias.

No obstante, esta parte del trabajo de los veterinarios a menudo permanece invisible para la sociedad, por eso, este 27 de abril, Día Mundial Veterinario como cada último sábado de abril, toca recordar cómo esta profesión ayuda a mejorar, no solo la salud de nuestros perros, gatos y otros animales de compañía, si no también, apoya a la medicina humana en sus objetivos de proteger a la sociedad y, también, al medio ambiente.

Manuel Lázaro, vocal de la Junta de Gobierno de COLVEMA (Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid), repasa junto a 20minutos.es algunos de los cambios que se han dado en los últimos diez años de evolución de la profesión veterinaria y recapacita sobre lo bonito y lo más negativo sobre la misma.

"La profesión veterinaria es más variada de lo que la gente conoce. Aunque destaca por el cuidado de animales de compañía, somos mucho más y, de hecho, es crucial para la salud de las personas", explica Lázaro. "Hay muchas enfermedades que provienen de los animales y nos afectan, de hecho, un 75 por ciento de las enfermedades nuevas son de origen animal".

En este sentido, el veterinario expresa la importancia que tiene el concepto One Health, que engloba la veterinaria, la salud humana y la medioambiental. "Aunque en nuestro caso, nos dedicamos mucho más a la salud de los animales, hay que cuidarlo todo para poder vivir bien", añade.

Veterinarios que no cuidan animales, sino personas

Más allá de atender a nuestros perros, gatos y otros animales de compañía en hospitales y clínicas, los veterinarios se dedican a muchas otras áreas de la salud, incluida la humana. "Somos los encargados de la salud alimentaria, los que supervisamos si los alimentos están en buen o mal estado", afirma Lázaro.

"Esto procede de cuando se realizaba la matanza del cerdo, donde un veterinario revisaba cualquier signo de enfermedad en el animal que luego se iba a convertir en alimento y, desde entonces, es una labor que importantísima", agrega.

No obstante, hay muchos aspectos que han cambiado de forma significativa en la última década, según el profesional. "Lo más importante creo que ha sido la reducción de veterinarios en el ámbito ganadero y, como contrapartida, el aumento de profesionales dedicados a los animales de compañía, un número que se ha disparado".

Entre las cosas negativas, destacaría la falta de reconocimiento social. Como no se conoce bien nuestro trabajo, no se valora

De hecho, hay más veterinarios colegiados que hace diez años. "En España a finales de 2023 había 39.000 y, concretamente, en Madrid, el aumento ha sido significativo en la última década: de 3.400 en 2014 a 4.500 este año", indican desde el colegio de veterinarios madrileño.

"Como reto, también, creo que donde más hemos avanzado en los últimos años es en el sector de animales de compañía, especialmente en los aspectos técnicos, pudiendo llegar a hacer pruebas o identificar enfermedades con métodos que hace diez años no habríamos ni imaginado", asegura.

Cuando Lázaro habla de lo mejor y lo peor de la profesión veterinaria, comienza hablando de que se trata de un trabajo multidisciplinar y muy vocacional. "Hay mucha preparación y, además, a nivel de investigación española, la cantidad de publicaciones científicas es muy alta, lo que indica que contamos con grandes profesionales".

"Por otro lado, entre las cosas negativas, destacaría la falta de reconocimiento social, teniendo en cuenta que trabajamos en prevención de las zoonosis, como hemos comentado", opina. "Creo que como no se conoce bien nuestro trabajo, no se valora".

Lázaro no puede evitar mencionar también el IVA del 21 por ciento que considera que "dificulta el acceso a los cuidados de los animales de muchas familias". "Pasó de un ocho por ciento a 21, trece puntos de subida que fueron demoledores para la profesión", asegura.

"Consideramos que la salud de las mascotas, con el valor que tienen, no debería estar grabado con un IVA de lujo, y creo que esto es especialmente importante para las clínicas pequeñas, las de toda la vida", agrega el veterinario.

Por último, Lázaro reivindica la necesidad de cambiar la Ley de medicamentos para facilitar a los profesionales veterinarios el proporcionar medicamentos a sus pacientes. "No es una cuestión de convertirnos en una farmacia, pero España es de los pocos países de Europa en los que el veterinario no puede dispensarlos y, por tanto, tiene que derivarlo a una farmacia", concluye.