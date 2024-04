Illa apuesta por la unión de los catalanes para el 12M: "No nos define lo que nos diferencia, nos define lo que tenemos en común"

"Necesitamos fuerza para hacerlo posible, necesitamos fuerza para gobernar”, así ha terminado el candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, el acto de inicio de campaña en Sabadell, donde ha reafirmado su apuesta por "unir y servir" a los catalanes si le dan la confianza para ser presidente de la Generalitat de Cataluña.

Al ritmo de It’s time de Imagine Dragons y arropado por 1.600 personas, entre ellas el Ministro de Industrias, Jordi Hereu y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, Illa ha puesto en valor la pluralidad y diversidad de la comunidad catalana, a la vez que ha apostado por la tolerancia y el respeto entre ciudadanos que no piensan lo mismo, no sienten lo mismo y en ocasiones, tampoco hablan la misma lengua. "No nos define lo que nos diferencia, nos define lo que tenemos en común", ha dicho ante la atenta mirada del público, para añadir que "la convivencia para nosotros es el bien más preciado, es causa y consecuencia del progreso".

Apenado por lo que él considera que han sido 10 años perdidos a manos de Junts y ERC, el candidato se ha comprometido a priorizar los servicios públicos para devolver a Cataluña la "excelencia" que se merece y empezar la "tercera gran transformación". Para ello, ha explicado que su intención es hacer una auditoría de estos servicios "para saber dónde estamos y que se tiene que hacer".

Illa también ha arremetido contra los gobiernos independentistas por no haber tomado medidas preventivas en caso de sequías, como la que está sufriendo actualmente el territorio, y se ha comprometido a que el primer decreto que apruebe su Ejecutivo sea para paliar los efectos de la crisis hídrica.

En un acto marcado por la ausencia de Pedro Sánchez y los motivos que han llevado al presidente de Gobierno a tomarse unos días de reflexión para valorar si quiere mantener el cargo, el exministro de Sanidad también ha criticado duramente la instrumentalización de las instituciones, que según cree, hace la "derecha extrema y la extrema derecha".

Ha puesto en el centro de todas las cuestiones el respeto y ha pedido una reflexión colectiva. Asimismo, ha denunciado que hace años que "algunos" se saltan límites que nunca se hubiesen imaginado, a los que ha acusado de buscar la "destrucción sistemática" de su adversario.