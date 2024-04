Cataluña da luz verde a una campaña electoral marcada por la decisión de Sánchez y la necesidad de pactos para gobernar

El anuncio del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que necesita unos días de "reflexión" para decidir si dimite o sigue en el cargo ha centrado las primeras horas de campaña electoral en Cataluña. Tras la tradicional enganchada de carteles de media noche, la carrera electoral al 12 de mayo ya ha dado el pistoletazo de salida. La teórica batalla a tres bandos entre Pere Aragonès, Salvador Illa y Carles Puigdemont, principales favoritos a gobernar, prevé protagonizar el debate previo a los comicios. Una contienda para ser el nuevo President de la Generalitat que puede acabar sin vencedores dada la necesidad de pactar para poder gobernar y con una puerta entreabierta a una posible repetición electoral en otoño.

Los candidatos a las elecciones catalanas tuvieron la primera toma de contacto con los simpatizantes en los actos de inicio de campaña. Por un lado, el PSC abrió su camino al Palau desde Sabadell, en un acto que dejó a Illa huérfano de su 'padrino'. La ausencia de Sánchez vislumbró el inicio de campaña de un Salvador Illa que es el favorito a las elecciones, según los sondeos, y, que pretende llevar a cabo "la tercera gran transformación" de Cataluña.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, busca la reelección al cargo. Para ello, ERC se presenta a las elecciones con "el trabajo hecho" de los últimos tres años y confiados en que son "la única propuesta válida" para Cataluña. Los republicanos se han querido desmarcar durante la precampaña de los socialistas y Junts, a quienes han acusado de estar "al servicio" de Moncloa y de Puigdemont, respectivamente.

La duda es Carles Puigdemont. El candidato de Junts anunció hace unas semanas su intención de regresar a Cataluña "pase lo que pase" tras las elecciones. El que fuera presidente de la Generalitat durante el referéndum de 2017, busca "recuperar el liderazgo" en una campaña que Junts ha centralizado en Argeles (Francia) y ha dejado al aire un simbólico retorno a Cataluña antes del 12-M.

El Partido Popular busca rehacerse de sus cenizas y dejar atrás los tres escaños obtenidos en 2021 que les llevaron a formar parte del grupo mixto. Para ello, han extremado su discurso en materia de inmigración y seguridad, como también ha hecho Junts.

Por otro lado, Comuns Sumar empieza el proceso electoral con el cartel de ser quien ha provocado las elecciones. Los máximos dirigentes de ERC no se han cansado de señalar a la líder de la formación, Jéssica Albiach, como máxima causante del adelanto electoral. El "no" al Pressupost de 2024 motivó a Aragonès a convocar elecciones, hecho que Albiach ha desmentido y ha asegurado que era una decisión predeterminada, pasara lo que pasara con la aprobación del documento.

El tercer espacio independentista llega en un momento difuso. La CUP se encuentra enmarcada en un proceso de reflexión para fijar una nueva hoja de ruta. Los 'anticapitalistas' llevan desde octubre con el debate interno conocido como 'Procés de Garbí', una reflexión interna de la agrupación que lleva a desconocer cuál puede ser el impacto de un partido que ha puesto en 'jaque' la gobernabilidad de Cataluña en otras legislaturas.

Las encuestas dan ventaja a Illa

Los últimos sondeos publicados dan una clara victoria al candidato socialista frente a una pérdida de votos y de la mayoría parlamentaria en el bloque independentista. Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Salvador Illa se llevaría las elecciones del 12-M con hasta 10 puntos de margen frente a sus perseguidores.

De hecho, la encuesta que se publicó este jueves sitúa a Junts y ERC en una lucha por ser la segunda fuerza tras las elecciones. La pugna entre Puigdemont y Aragonès para ser el primer partido independentista también puede abrir la puerta a estar en la 'pole' de negociar posibles pactos para investir a Illa, formar un gobierno de coalición, o bien, retirar o mantener los apoyos al PSOE en Madrid. Y es que los resultados en las elecciones catalanas pueden generar un nuevo momento de convulsión política en la capital del Estado.

Financiación, sequía e independentismo

Durante la precampaña electoral, los diferentes candidatos han puesto sobre la mesa la propuesta de una nueva financiación para Cataluña. Ya el debate organizado por la patronal Pimec, marcó un precedente que durante esta campaña la independencia no iba a ser el eje central de actos y debates. Los diferentes partidos invitados al encuentro señalaron que la necesidad de reajustar el sistema fiscal en Cataluña era una necesidad, a pesar de que no todas las candidaturas estaban de acuerdo en como proceder en las negociaciones con el Estado.

La gestión de la sequía es otro punto clave a tener en cuenta para las elecciones del 12-M. Cataluña vive en un momento de sequía persistente, hecho que ha provocado una constante improvisación del Govern para tomar medidas "urgentes" que no afectaran a la población. Unas decisiones que no han sido las mejores a ojos de la oposición. Así que lo más seguro que la manera de afrontar la emergencia climática será un punto importante en campaña.

Las encuestas vaticinan un descenso en el voto independentista, aun así, la propuesta de celebrar un nuevo referéndum sigue siendo uno de los pilares de la candidatura de ERC o Junts. Con la ley de amnistía a punto de aprobarse y la causa abierta por presunto terrorismo a personalidades relacionadas con el Tsunami, los discursos a favor y contrarios a la independencia de Cataluña han regresado a los actos de precampaña. Además, la defensa de la lengua catalana y un nuevo modelo lingüístico es otro de los puntos a tener en cuenta durante los días previos al 12-M.

Entradas y salidas al Parlament

Una campaña electoral que puede concluir con la desaparición definitiva de Ciudadanos. Las encuestas prevén que la formación naranja no obtenga representación tras el 12-M. Esto generaría que aquel partido que entró en el Parlament en 2006, no tenga presencia en ningún arco parlamentario autonómico ni en las cortes generales -CS decidió no presentarse a los comicios de 2023-.

Unos salen y otros pueden entrar. Ante la previsible marcha de Ciudadanos, la sorpresa de estos comicios puede ser la entrada de la formación de extrema derecha e independentista, Aliança Catalana. La autodefinida como "islamófoba", Sílvia Orriols, podría llegar al Parlament, según la encuesta del CIS, tras conseguir la vara de alcaldesa de Ripoll en las pasadas elecciones municipales.