Steisy y Pablo Pisa dan la bienvenida a su primera hija, Athenea: "Es adorable"

Steisy se encuentra de enhorabuena. La que fuera concursante de Supervivientes ha dado a luz a su primera hija, Athenea. La pequeña, fruto de su relación con Pablo Pisa, se ha convertido en la protagonista de la casa y así lo han compartido a través de sus redes sociales.

Y es que, si algo ha tenido muy claro la pareja desde el primer día, es que querían hacer partidarios de su aventura en la maternidad a todos sus seguidores. Así, en su perfil de Instagram, los dos padres han compartido cómo han vivido todo el parto.

Desde las primeras contracciones hasta el gran momento. "Oficialmente, estamos de parto", han escrito ambos en su última publicación. Como han enseñado en un emotivo vídeo, los nervios han estado a flor de piel toda la noche.

Los primeros dolores comenzaron por la tarde y durante toda la noche Patricia estuvo dilatando. "Que aquí todo el mérito lo tiene ella que aguanta como una leona. Estamos nerviosos y con ganas de ver la cara de nuestra garbanza. Os queremos, demasiado", han explicado, tras asegurar que finalmente ha optado por la epidural.

Así, tras toda la noche de parto, finalmente a las 12 de la mañana nació Athenea. "Ha ido todo tan bien. Está todo estupendo. Cuando nos recuperemos de la emoción os contamos. Qué heavy ha sido y qué bonito", ha asegurado Pisa, muy feliz por cómo ha ido todo, sin mostrar a su pequeña en redes.

"Qué bonita es", era lo único que ha podido decir su padre entre lágrimas. Steisy por el momento no ha llorado, aunque según ha explicado su pareja es porque está "tan flipando que todavía no reacciona". Quien sí que está perfectamente reaccionado es la pequeña: "Se ha enganchado al pecho estupendamente. Es adorable y huele que no sabría describirlo".