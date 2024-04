Ana Obregón niega que su seguro pagara el tratamiento de Aless: "Quería que mi hijo tuviera lo mejor, he gastado mucho dinero"

La polémica persigue a Ana Obregón, quien recientemente ha dicho en varias entrevistas que todo el tratamiento de su hijo cuando enfermó de cáncer, así como viajes y alojamientos de alquiler, lo pagó íntegramente ella. El padre de Aless, el conde Lequio, no abonó nada de todo aquel montante.

La página Informalia ha publicado que fue el seguro médico de Ana el que se hizo cargo de todos esos gastos, ya que le han sido devueltos, por lo que ella finalmente no habría abonado nada del elevado montante.

Ana, sin embargo, ha respondido hoy mismo a estas informaciones. "El tratamiento de mi hijo lo pagué yo en Estados Unidos. Como bien sabes -le dice al reportero que la entrevista-, cuando estás fuera no hay ningún seguro que lo cubra, así que es mentira". Aless también recibió tratamiento en Barcelona, donde finalmente murió en mayo de 2020.

Ana Obregón y Aless Lequio estaban muy unidos. EP

"Solo decirte -añade Ana- que los tratamientos en EEUU son carísimos, cualquier persona que haya estado allí lo sabe. Son tratamientos que, ahora gracias a Amancio Ortega (el dueño de Inditex), se pueden hacer aquí con la máquina de protonterapia"

Ana desconoce quién ha sido la fuente de Informalia: "Ya por inventar, se inventan lo que quieran, pero como es todo mentira, lo ignoro".

Y admite haber gastado mucho dinero: "No voy a decirte cifras porque yo quería que mi hijo tuviera lo mejor gracias a los 40 años de trabajo. He gastado mucho dinero, que lo tenía, y he pensado mucho en las personas que no lo tenían. Ahora con la fundación quiero empezar a ayudar económicamente a las personas que no pueden. Pero te puedo asegurar que todos los gastos los he pagado yo, he tenido la suerte que otra familia no puede hacerlo".