Feijóo acusa a Sánchez de montar un "espectáculo de adolescente" y augura que "se hundirá en solitario"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido a comparecer un día después de que Pedro Sánchez anunciara que se da cinco días de reflexión para decidir si continúa o no como presidente tras lo que considera un "ataque directo" de los medios, la oposición y los jueces hacia su esposa. Con un tono sereno y contundente, y sin mencionar a la mujer del presidente en ningún momento, Feijóo ha reivindicado que no se amedrentará ante lo que entiende como una estrategia de victimización por parte del socialista.

"El presidente del Gobierno de España no puede montar un espectáculo de adolescente para que vayan detrás diciéndole que no se vaya y que no se enfade". En todo caso, el popular se ha mostrado convencido de que Sánchez no dimitirá el lunes, que "podrá incluso superar una cuestión de confianza si se lo propone porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado", pero ha augurado al mismo tiempo que "al final se hundirá y lo hará en solitario".

Además, ha respondido a la principal pregunta que lanza el presidente en la carta que dirigió este miércoles a los ciudadanos: "¿Merece la pena?", se cuestiona en X [antes Twitter]. A lo que Feijóo ha replicado este jueves en una comparecencia con dos turnos de preguntas: "Señor Sánchez, ser presidente del Gobierno de España claro que merece la pena. Solo que no a cualquier precio, ni de cualquier manera. La pregunta no es si merece la pena ser presidente del Gobierno de España. La pregunta es si merece la pena hacerlo como usted. Creo que hoy más españoles que nunca comparten conmigo la respuesta". Así, se ha postulado como candidato en caso de que Pedro Sánchez convoque elecciones. Sin ser explícito, lo ha dejado entrever: "España merece otro presidente que actúe con serenidad y con madurez. Y lo tendrá".

