El Instituto de Política Familiar alerta de un "suicidio demográfico" en España: ya hay 2,9 millones más de mayores que de jóvenes

El Instituto de Política Familiar (IPF) ha alertado este jueves de que España está experimentando un "suicidio demográfico", causado por la caída en picado de la natalidad. En su último informe, Evolución de la Familia en España 2023. Indicadores Sociales, el IPF incide en que el país está inmerso en un "invierno demográfico nunca visto" y señala que ya hay casi tres millones (2,9) más de personas mayores que de jóvenes.

Según el Instituto, harían falta, "al menos", 266.000 nacimientos más al año para asegurar el reemplazo generacional y evitar el decrecimiento natura, que se sitúa ya en 135.166 personas. "La quiebra demográfica es ya una triste realidad en España sin que las administraciones hagan nada para solucionarlo. España corre el riesgo de desaparecer como sociedad si no aborda de inmediato su demografía y natalidad. Es el séptimo país del mundo con peor fecundidad", advierte el presidente del IPF, Mariano Martínez-Aedo.

El documento habla también de un "descenso vertiginoso" de los matrimonios que, según los datos, se han reducido un 33% desde 1975. Una bajada que, además, habría sido mayor, de no haber sido por la "inyección" de matrimonios internacionales, que fueron 33.069 en 2022. Además, España se posiciona como el país de la Unión Europea (UE) en el que más tarde se casan los matrimonios: solo el 11% de los hombres y el 19% de las mujeres se casan antes de los 30 años.

Para Martínez-Aedo, "el matrimonio no solo no está siendo promocionado, si no que, en muchos casos, es atacado tanto a nivel sociopolítico, como legislativo e, incluso, a nivel cultural, amén de no contar con ayudas y medidas necesarias. Todo ello provoca la inestabilidad del matrimonio como forma de vida, provocando que muchas personas sufrirán la ruptura de sus matrimonios".

Una de las causas de ese descenso, según el documento, se explica por el "trasvase" de matrimonio hacia las parejas de hecho. "Las parejas de hecho (1,78 millones en 2021) han tenido un crecimiento espectacular, triplicándose desde 2001", incide el informe, que revela que han pasado de ser 563.785 hace 20 años a 1, 7 millones en 2021.

El Instituto menciona igualmente un crecimiento de lo que llama "ruptura familiar", en referencia a los divorcios, separaciones y nulidades. En total, en 2022 se produjeron 84.551 rupturas anuales, de las cuales 81.302 fueron divorcios (96,2%), 3.210 separaciones (3,8%) y 39 nulidades (0,1%).