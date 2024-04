Apoyo entre familias, una herramienta imprescindible cuando tienes un hijo con discapacidad: "Siento que no estoy sola"

"Hay ocasiones en las que, ante determinados comportamientos de tu hija, no sabes cómo actuar, porque su actitud no es la habitual y porque tienes miedo de lo que los demás puedan pensar. Por eso, compartir mis experiencias con padres que están viviendo una situación similar y que me pueden dar pautas sobre la manera en la que puedo gestionar un problema, que ya han vivido ellos, me da tranquilidad. Ellos me arropan y me hacen sentir que no estoy sola en este mundo de diferentes".

De esta manera explica María, la importancia que para ella tienen los grupos de apoyo mutuo ‘Hablando entre familias’, organizados por Fundación Dfa y que reúnen a familias con los mismos problemas e inquietudes, una vez al mes.

Se trata de una de las tres propuestas incluidas dentro del Programa de Atención a las Familias que la entidad puso en marcha hace un tiempo y que permite a estos padres expresar sus dudas, inquietudes y preocupaciones, así como compartir sus alegrías y experiencias.

"Y todo ello, en grupos muy pequeños y dentro de un espacio donde estas familias pueden expresarse libremente, en un ambiente de escucha, respeto y confidencialidad", apunta Lola Cuesta, coordinadora de esta actividad, que Fundación Dfa facilita gratuitamente a las familias usuarias de Atención Temprana y Postemprana, ya que no son socias.

Una propuesta que pretende, entre otros fines, dotar a la familia de las herramientas que necesitan para la adecuada atención de las necesidades específicas de sus hijos, así como poner a sus disposición información y orientación para responder a las dudas y problemas que vayan surgiendo en la crianza.

Como coordinadora del grupo, Lola Cuesta se encarga de guiar la actividad y dinamizarla, pero son los padres los que, en la mayoría de los casos, eligen los temas de las sesiones, que suelen centrarse en cuestiones relacionadas con el autocuidado, la disciplina positiva, la aceptación, la ayuda al autocontrol o cómo hablar con un familiar o amigo de las dificultades que se encuentran estas familias a la hora de abordar el día a día y las situaciones que van surgiendo con sus hijos.

Cada uno somos lo que somos, independientemente de las dificultades que vayamos sorteando en el camino

"En algunas ocasiones, he visto que la gente nos miraba raro cuando mi hija actuaba en el parque de una manera que no es la habitual. Algunas veces he dudado entre decirles que ella está en Atención Temprana, pendiente de un diagnóstico, o no decirles nada. Esta indecisión ha llegado a bloquearme, porque no sabía de qué manera actuar.

El hecho de que otros padres, en tu misma situación, te digan que no hay una respuesta única, sino decenas de alternativas en función de cada momento, te hace sentirte mejor y, sobre todo, te das cuenta de que no hay que etiquetar a las persona. Cada uno somos lo que somos, independientemente de las dificultades que vayamos sorteando en el camino", concluye María.

Padres que se sienten escuchados

El Programa de Atención a las Familias de Fundación Dfa consta de tres ramas con las que pretende abordar todas aquellas cuestiones que permiten sostener a unos padres cuando se enfrentan a la aparición o riesgo de aparición de algún tipo de discapacidad en sus hijos:

Atención familiar individual. Los profesionales de la entidad elaboran un Plan de Intervención Familiar donde se recogen las necesidades específicas de cada núcleo y se les proporciona, por parte de un equipo interdisciplinar, toda la información, orientación, formación y apoyo que requieran.

Escuela de Familias. En esta web (www.fundaciondfa.es/desarrollo-infantil-y-atencion-temprana/escuela-de-familias) ofrecen contenidos elaborados por los diferentes profesionales. Allí informan sobre el desarrollo infantil, pautas de estimulación y literatura para los más pequeños.

‘Hablando entre familias’. Estos grupos de apoyo mutuo, guiados por un profesional, permiten que las familias compartan experiencias comunes. Están formados por un máximo de cinco familias con el fin de que las relaciones que se establezcan sean de total confidencialidad.