Courteney Cox se arrepiente de no haber sido una madre más "firme" para su hija Coco

Poco antes de que llegue el verano, Coco Arquette, la hija de Courteney Cox y David Arquette, cumplirá 20 años. Sin embargo, la intérprete de 59 años —cumplirá 60 dos días después de su hija— considera que hay varias cosas que cambiaría de su maternidad. Especialmente en lo que respecta a haber protegido más a la joven.

La actriz que interpretase a Monica Geller en la serie Friends ha sido la invitada de esta semana en el pódcast Minnie Question, emitido el pasado miércoles, y en él se ha sincerado de que hubiese deseado poder dar un paso al frente para colocarse entre su hija y ciertas situaciones o relaciones que no le convenían.

"Yo no quería intervenir [en la vida de su hija] aunque supiese que algo no iba del todo bien porque tenía la certeza de que ella se cabrearía muchísimo conmigo", ha comenzado diciendo Cox, admitiendo que Coco se comportaba como cualquier adolescente, que cree que ha de afrontar el mundo sola porque los adultos, y en especial su madre, no eran capaces de "entenderla".

"Yo sí la comprendía y debería haber confiado más en mí misma y, por tanto, debería haber intervenido", ha agregado Cox, que únicamente tiene esta hija, fruto de su matrimonio durante 11 años —de 1999 hasta 2010— con su compañero en la saga Scream David Arquette.

"No quiero decir que yo la he hecho ser quien es, pero sí que las cosas se ven más fáciles en otras personas, ya sea sencillamente cuidar de todo el mundo o querer ser siempre la persona más simpática", ha explicado Courtney sobre ciertos atributos que ve en Coco, "y, quero, decir, esas son cosas que, con la edad, he aprendido a decir que no".

"Ahora he aprendido a poner límites. Pero me refiero a que, antes, cuando ella era una niña o incluso no hace tantos años, desearía haber sido una madre más firme", ha continuado Courteney, quien aparentemente tiene una relación de muchos altibajos con su hija, pues recientemente, el pasado marzo, eran fotografiadas manteniendo una acalorada discusión mientras caminaban por el aeropuerto Heathrow de Londres.