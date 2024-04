Joan Manuel Serrat se ha ido a renovar el carnet de conducir, al notario con su hija y a comer con la familia tras conocer su premio

El cantautor y compositor Joan Manuel Serrat galardonado este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024 ha manifestado al conocer el fallo del jurado su "alegría y emoción" por recibir "una distinción tan prestigiosa como esta para despedir una carrera profesional larga y satisfactoria como la mía".

"Quisiera agradecer al jurado el haber valorado tan generosamente mis méritos y también dar las gracias a todos aquellos que en esta ocasión y en otras anteriores propusieron unir mi nombre a la lista de galardonados por este Premio", señala Serrat. Y ha añadido: "En este momento me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido".

A los ochenta años, cree que se trata de un buen colofón a su trayectoria y desea que la vida le sea "generosa" y la pueda seguir disfrutando.

Cuando ha recibido la llamada telefónica para comunicarle el premio, ha dicho haber vivido un "momento muy inesperado y feliz", que no ha impedido que haya continuado con lo que tenía previsto hacer, como renovar el carnet de conducir, ir al notario con su hija y comer, después, con la familia.

El jurado que ha valorado en Oviedo el alcance de su trayectoria artística "que trasciende la música y se hace referente cívico, sumando a las letras de sus canciones la fuerza del himno colectivo con voluntad universal".

Joan Manuel Serrat, en una imagen de archivo. TVE

"En el trabajo de Serrat, de honda raíz mediterránea, se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad", señala el fallo.

Y describe al cantautor como un "defensor del diálogo frente a la crispación. La obra de Joan Manuel Serrat es un exponente de su irrenunciable vocación de tender puentes entre países y generaciones", concluye el fallo.