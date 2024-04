Podemos acusa al Gobierno de ocultar los datos reales del gasto militar y Robles pide no caer en "demagogias"

Las discrepancias sobre el gasto militar de España en 2023 siguen coleando entre Podemos y Sumar con el PSOE. Este miércoles, durante la sesión de control, el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha acusado al Ejecutivo de ocultar los datos reales de estas partidas "para evitar un escándalo en la opinión pública y enriquecer a los fabricantes de armas".

El diputado morado ha afirmado ante la ministra de Defensa, Margarita Robles, que las cifras del gasto militar en España son superiores a las que ofrece el Gobierno. "Hacen trampas con la contabilidad (...) las ocultan en partidas opacas de otros ministerios y en artilugios contables". Pese a que tanto Podemos como Sumar estuvieron en diferentes momentos de 2023 como parte de la coalición de Gobierno, lo cierto es que ambas formaciones se han posicionado siempre en contra de elevar las partidas militares.

En este sentido, Sánchez Serna ha asegurado que, para calcular la inversión en este ámbito, no hay que mirar únicamente el presupuesto del Ministerio de Defensa, sino fijarse en "otras partidas de otros ministerios" que acaban en las Fuerzas Armadas, pero no van destinados a la mejora de la situación de los militares. Esto lleva, según el diputado de Podemos, que la inversión real en Defensa sea del 1,5% del PIB y no del 1,2% que dice el Ejecutivo.

Sánchez Serna ha afirmado que esta información se puede apreciar a través de instituciones como el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI), que ha "doblado las cifras de gastos que aporta el Gobierno". Según el informe publicado este semana, el gasto militar de España habría aumentado un 9,8% el año pasado con respecto a 2022 y un 42% en los últimos diez años. Este incremento se traduce en que el Estado destinó en 2023 un total de 23.700 millones de dólares (22.223 millones de euros) a este sector.

Asimismo, desde Podemos critican también la "retórica orwelliana" cuando habla de que "invertir en Defensa es invertir en paz". "Los señores de la guerra están decididos a redoblarla, más armas, más bombas y cuanto más destructivas, mejor", ha dicho, antes de recordar que "España es el país del no a la guerra" que ya salió a la calle en 2003. "¿Qué ha pasado para que hayan abandonado el no a la guerra y hayan decidido respaldar todos los planes bélicos de la Administración americana?", se ha preguntado.

En su turno de réplica, la ministra de Defensa ha defendido que, como dijo el presidente del Gobierno hace varias semanas, "la vecindad de España es cada vez mas inestable y conflictiva", por lo que "aumentar los lazos diplomáticos no va a ser suficiente (...) y para garantizar seguridad y disuadir a quienes no comparten el proyecto de paz y democracia que es Europa, los europeos tienen que reforzar la industria de seguridad y defensa".

Además, ha insistido en que la inversión en Defensa también refuerza el tejido empresarial español y que las Fuerzas Armadas son "un motor para el desarrollo económico, prosperidad nacional y la ayuda humanitaria". "La industria de Defensa española ha aportado 17.300 millones, el 1,31%, al PIB y ha creado más de 210.000 empleos directos e indirectos de alta cualificación", ha afirmado, antes de añadir que "invertir en Defensa es reforzar la disuasión, es invertir en paz y por tanto la única manera de evitar la guerras".

El PP pide la dimisión de Robles

Cuando la semana pasada el Consejo de Ministros aprobó una partida de gasto militar de 1.130 millones de euros, tanto Podemos como Sumar (este como partido minoritario de la coalición del Consejo de Ministros) criticaron la medida. Este miércoles, Sánchez Serna ha acusado al Gobierno de aprobarlo como un gasto extraordinario y no a través de un debate presupuestario "para hurtar de nuevo la posibilidad de un debate y una votación". "Cada euro que se invierte en munición es un euro que no se invierte en sanidad publica, educación, dependencia, ayudas sociales o políticas feministas", ha dicho desde la tribuna.

Sobre esto se ha manifestado también el PP, que ha reclamado la dimisión inmediata de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, o de la ministra de Defensa por el desacuerdo existente en el Gobierno de coalición sobre la inversión en Defensa. Así, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha aprovechado su pregunta a Robles para pedir la dimisión de una de las dos, haciendo hincapié en que se puede estar incumplimiento el deber de secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.