Críticas a Díaz y Montero por celebrar la lucha de los comuneros: "Eran nobles y altos burgueses que se negaron a pagar impuestos"

Las celebraciones del día De Castilla y León, que reivindica la revuelta comunera de 1521, han puesto en la picota mensajes en la red social X de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz y de Irene Montero, candidata de Podemos a las europeas, en los que ensalzan la defensa de lo común, cuestión por la que los tuiteros las acusan de desconocimiento y confusión histórica.

La historia comunera se remonta a 1517, cuando a la muerte de Fernando el Católico, Carlos I se autoproclama rey en España y se rodea de nobles y clérigos de Flandes lo que se convirtió en una amenaza para el poder de las élites castellanas.

Carlos I para financiar su nombramiento como emperador decidió subir los impuestas a unas comunidades castellanas ya en dificultades, por lo que se desatan las revueltas buscaban negociar una bajada impositiva.

Feliz día a Castilla, que reivindica su revuelta comunera. Es nuestra mejor tradición democrática: lo justo y lo común se defiende. Si perdemos, lo volvemos a intentar.



“Común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, que vuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera” — Irene Montero (@IreneMontero) April 23, 2024

Lo que afean los tuiteros a las políticas Díaz y Montero es, precisamente, reivindicar a las "élites" que lucharon contra el fin de sus privilegios.

En su tuit, Irene Montero felicita el día a Castilla y destaca que la revuelta comunera "Es nuestra mejor tradición democrática: lo justo y lo común se defiende. Si perdemos, lo volvemos a intentar". Varios tuiteros le afean que no sepa quienes fueron ni qué defendían los comuneros. "Por favor, lea un poquito de historia sobre esa revuelta comunera". O "Querida Irene, la revuelta de los comuneros de Castilla (del reino entero, no de la Comunidad) eran nobles y altos burgueses que se negaron a pagar unos impuestos que consideraban injustos por tener privilegios reales previos concedidos".

Al tuit de Yolanda Díaz, otros lectores responden que "los comuneros no buscaban la libertad, no buscaban que lo común fuera del pueblo, no eran comunistas, eran monárquicos que apoyaban a la reina Juana frente a su hijo Carlos, querían mantener sus privilegios frente a la llegada junto al futuro emperador de nobles borgoñones", se lee en la red social X. Además, le reprochan que una vicepresidenta publique mensajes con errores de ortografía, pues se lee "axfisian", en lugar de "asfixian".

El 23 de abril de 1521 la tropa comunera, liderada por Padilla, Bravo y Maldonado, atrincherada y asediada por los imperialistas, intenta huir a Toro, pero son alcanzados por el ejército de Carlos I en Villalar, donde tuvo lugar la batalla que puso fin a la guerra contra el emperador. Un día después Padilla, Bravo y Maldonado fueron ajusticiados, y con el paso del tiempo la efeméride se ha convertido en la celebración popular del Día de Castilla y León.

Los Comuneros nos enseñaron que la libertad es que lo común sea del pueblo y que son los privilegios de unos pocos quienes axfisian nuestras tierras.



Recordamos su lucha, porque nos orienta las nuestras. pic.twitter.com/tIMyooF4Ah — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) April 23, 2024

Miles de personas, unas 18.500 según los datos aportados por la Guardia Civil, se reunieron el martes en un ambiente festivo para reivindicar el papel referencial del histórico municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros. En la plaza del pueblo se han sucedido los discursos para plantear reivindicaciones en ámbitos como el agrario, las infraestructuras, los problemas sanitarios, la atención a las personas discapacitadas, los riesgos ambientales y también los diversos puntos de vista políticos, la mayoría con referencias al histórico ejemplo de los Comuneros Juan Bravo, Juan de Padilla y Francisco Maldonado.

El primero en acudir este año a Villar fue el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP). Y, como novedad, hubo tres ministros: el de Transportes, Óscar Puente; la de Igualdad, Ana Redondo; y la de Juventud e Infancia, Sira Rego. También acudió a las celebraciones la candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero.