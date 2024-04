Salen a la luz los detalles de la muerte de la 'tiktoker' Eva Evans

El fallecimiento este pasado fin de semana, de manera completamente sorpresiva —y muy dolorosa para la familia— dada la edad que tenía, 29 años, de la tiktoker e influencer Eva Evans dejaba triste y compungida a toda su legión de fans, que alcanzaba cifras de más de 315.000 followers solo en TikTok.

Sobre todo, porque apenas se sabía nada de las razones o de las causas de su muerte, cuando de hecho Evans era una mujer muy abierta y espontánea y de ahí el éxito de sus vídeos. Había varias teorías, aunque finalmente desde el portal de noticias TMZ han dado con la definitiva gracias a sus fuentes policiales.

Todo hace indicar que la tiktoker se quitó la vida. Según han explicado los agentes al citado medio, fue una de sus amistades quien encontró el cuerpo de Eva el sábado por la noche. Sin embargo, esa misma persona la había visto viva el viernes por la mañana y que no daba muestras de que estuviese mal anímicamente.

Sin embargo, tal y como detallan desde TMZ, esta amistad tenía la llave del apartamento que Eva tenía en Nueva York y, cuando fue a ver cómo estaba la noche del sábado, pues no le contestaba los mensajes, se la encontró ahorcada en el interior.

Inmediatamente, esta persona llamó a los servicios de emergencia, si bien cuando llegaron los paramédicos poco pudieron hacer y la declararon muerta. Los agentes, por su lado, no encontraron ni lesiones inusuales ni señales de pelea, pero sí lo que parece una nota de suicidio a su lado.

El contenido de dicha nota no se ha dado a conocer pero, aunque todo apunte de manera obvia a que Eva se quitó la vida, la investigación no está cerrada y la causa de la muerte no se ha determinado, ya que los oficiales responsables están pendientes todavía de los resultados del examen de toxicología.

A la policía, además, les insistió en que nadie de su alrededor sabía que Eva estuviese deprimida o trastornada emocionalmente, más allá de una ruptura en marzo tras una relación de dos años, por lo que ha dejado en shock a todos a su alrededor.

La creadora de la serie Club Rat no solía publicar contenido sobre salud mental, aunque sí que daba algún que otro consejo en algunos de sus vídeos y llegó a recomendar la organización Don't Mind Me, que trabaja y ayuda a quienes están pasando apuros emocionales. Además, habló en algunas ocasiones sobre el suicidio de su padre en 2018, algo con lo que, parece ser, ella también había amenazado desde que era una niña.