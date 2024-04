Por qué está amenazada por la Mocro mafiamaia, la princesa Amaia de Holanda

"Seré sincera: todavía lo estoy pasando muy mal. Echo de menos la vida de estudiante, pasear por la calle, entrar en una tienda sin problemas… y espero que las cosas cambien lo antes posible". Así explicaba la heredera al trono de Países Bajos, Amalia Orange, como es su situación tras las amenazas del crimen organizado en su país -la famosa Mocro Mafia- que ahora, tras la fuga de su líder, Karim Bouyakhrichan, de una cárcel española, vuelve a amenazar a la familia real holandesa.

Una princesa amenazada: su refugió en la Zarzuela

Todo comenzó en octubre de 2022, cuando el Gobierno holandés se vio obligado a limitar las salidas y movimientos de la princesa tras las amenazas por parte de la mafia de secuestrarla. Desde ese momento, ella solo sale para ir a la universidad -donde cursa un grado de Políticas, Psicología, Derecho y Economía- y regresar al palacio Huis ten Bosch, en La Haya, la residencia oficial de la familia.

Durante algún tiempo, además, la princesa ha estado viviendo en Madrid, bajo la "tutela" de los Reyes Felipe y Letizia, que mantienen una excelente relación, no solo institucional sino, sobre todo personal, con sus padres, Guillermo y Máxima de Holanda. El propio rey Guillermo agradeció públicamente el pasado miércoles a los Reyes de España y todos los que habían colaborado en la acogida de su hija mayor en esta difícil situación.

Fue el medio holandés 'De Telegraaf' el que publicó que los temores a un atentado contra Amalia surgieron cuando las autoridades descubrieron que Ridouan Taghi, otro de los cabecillas de esta mafia, en prisión actualmente, había mantenido correspondencia con uno de sus compinches, que había asesinado a un cineasta holandés en 2004. Ambos se enviaron varias cartas que contenían pasajes del Corán, que las autoridades holandesas creen que podían contener mensajes codificados.

¿Por qué la princesa?

Las razones por las que la Mocro Mafia tienen a la princesa Amaia en una lista negra de objetivos son imposibles de saber a ciencia cierta. Sin embargo, expertos como Emile Kolthoff, profesor de Criminología en la Open University, explicaba a RTL -principal canal de televisión de Luxemburgo- que puede que haya planes reales de secuestro o asesinato, o que simplemente se quiera sembrar malestar con esta intención, incluso que quieran dar un susto a Holanda por una cuestión de prestigio, para demostrar que siguen teniendo poder.

Asimismo, el experto abria la posibilidad de que, en realidad, tengan planeado algo totalmente distinto y quieran desviar la atención de los servicios de seguridad hacia la princesa y el primer ministro. También hablaba de otro escenario: un intercambio de prisioneros; secuestrar a Rutte o Amalia para liberar a Taghi.

En definitiva, y sea cual sea el objetivo real del crimen organizado, está claro que la repercusión en Holanda, y especialmente en la vida de la heredera al trono está afectando drásticamente a su libertad. Sea cual sea su objetivo, está claro que el crimen organizado está consiguiendo cambiar la dinámica de un país que ama su libertad. "No ha salido de casa. Eso tiene enormes consecuencias para su vida. Eso significa que ya no vive en Ámsterdam y en realidad no puede salir" dijo la reina Máxima. Y este es ya al menos uno de los posibles escenarios que buscaba el crimen organizado: aterrorizar a Holanda. Lo han logrado.