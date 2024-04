El día que Silvia Tortosa, muy triste y delgada, anunció su separación en su última aparición: "Quiero un marido, no un hijo"

La muerte de Silvia Tortosa sacó a la luz las supuestas desavenencias con su marido, Carlos Cánovas, con el que llevaba casi 20 años de relación. La actriz habría descubierto que este tenía una relación paralela con otra actriz, algo que le abrió los ojos.

Prueba de ello es que Silvia habría contratado a un detective privado que habría tardado solo "dos días" en descubrir la otra relación del marido de la actriz. "Tardó dos días en pillarle y el detective le dijo a Silvia: '¿Quieres que sigamos con esto o te sigo sacando el dinero?'", revelaron en TardeAR.

Según contó su íntimo amigo Chema Marín, llevaban sospechando "unos tres años". Cuando tuvo la confirmación de que su marido tenía una vida paralela junto a otra persona, rompió su matrimonio y cambió su testimonio.

Ahora ha salido a la luz el día que la actriz hizo pública su separación, aunque muy pocos se percataron. Según cuenta Lecturas, Silvia participó en un coloquio en el Festival de Cine Fantástico de Canarias, en noviembre de 2023. Allí, visiblemente más delgada, demacrada -12 kilos menos- y triste, dijo: "Quiero un marido, no un hijo, que sea jovencito. Tengo mucha marcha. No he tenido la suerte de agarrarlo".

"Ya sabéis, señores de una buena edad, guardádmelo para mí, me los vais presentando, a ver qué pasa", remató ese día la actriz que, según cuenta la revista, escondía su sufrimiento en una mirada triste. Según cuentan fuentes a la publicación, ese día la artista estaba hundida anímicamente.