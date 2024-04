Un total de 15 empresas fundan Consulted, la Asociación Española de Empresas para la Cooperación al Desarrollo

Un total de 15 empresas españolas han constituido la Asociación Española de Consultoras de Cooperación para el Desarrollo (Consulted), organización que representa un volumen de actividad superior a los 300 millones de euros y aporta la experiencia del sector privado a la cooperación española.

Consulted, que se ha presentado esta semana en Madrid en un evento celebrado en la sede de la Unión Europea en España, es una organización sin ánimo de lucro, presidida por María Garrón, directora general de DT Global Europa, y que engloba a empresas relacionadas con la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica en países beneficiarios de fondos de cooperación al desarrollo.

Estos fondos son aportados por donantes multilaterales y bilaterales, que representan un volumen de actividad superior a los 300 millones de euros y que emplean a más de mil profesionales de forma directa y a más de tres mil de manera indirecta. Las compañías que forman parte de Consulted son reconocidas por su trayectoria y compromiso en la sostenibilidad social, medioambiental y económica, y muy en particular en la mejora de las condiciones de vida de las personas más vulnerables en distintas partes del mundo.

Los miembros de la asociación llevan a cabo la gestión de proyectos, el diseño y evaluación de políticas públicas, la planificación estratégica, la cooperación técnica y financiera, la responsabilidad social corporativa, entre otros. Además, su compromiso con la innovación y el desarrollo sostenible les permite abordar los desafíos más complejos con creatividad y soluciones prácticas y eficaces.

La puesta de largo de Consulted contó con la participación de María Garrón, directora general de DT Global; Pedro Altube, director de consultoría e innovación de Eductrade; Anton Leis, director de la AECID; Fabienne Michaux, directora en UNDP SDG Impact; Fernando Torija, head of EIB Group Office in Spain; Laura Atienza, head of sector, DG INTPA, European Commission; Luis Martí, director de Políticas Públicas y Regulación de Acciona; Nuria Rodríguez, subdirectora del Área de Alianzas para el Desarrollo de Cofides; María Ángeles León, cofundadora y presidenta de Global Social Impact Investments; Carlos Buhigas, fundador de Col-lab; y Lluis Vilardell, director ejecutivo de OCA Global.

Detalle de la puesta de largo de la Asociación Española de Empresas para la Cooperación al Desarrollo Goyo Conde

Durante los últimos años, el campo de acción de la cooperación internacional ha aumentado de forma progresiva, a través de la combinación de nuevos y antiguos retos, tanto de corto como de largo plazo. Algunos de ellos, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), eran ya una parte integral de los compromisos españoles y europeos. Sin embargo, el impacto de la pandemia ha sido mucho más disruptivo de lo esperado, y la reconstrucción postcovid ha venido acompañada de otros fenómenos, como el aumento de conflictos de diferente naturaleza y, en general, un mundo menos predecible y mucho más inestable, que obliga a crear marcos de trabajo más eficaces a los que contribuya un número mayor de actores.

En este sentido, la Unión Europea, principal donante de ayuda oficial al desarrollo a nivel mundial, pretende aumentar su inversión exterior y proporcionar un marco de actuación que posicione a la UE en el contexto global, acelerando las inversiones y aumentando su influencia en el mundo. Con cerca de 160 proyectos identificados para 2023 y 2024, y una inversión de 300 billones de euros, la UE pretende repensar el modelo actual de cooperación y trabajar mano a mano con los Gobiernos de países socios, y con el sector privado.

En este contexto, Consulted estará en plataformas nacionales e internacionales para el intercambio, la difusión y la generación de contenidos y experiencias en el ámbito de la cooperación al desarrollo y los ODS. Además, promocionará a sus empresas para que sean percibidas como socios relevantes para los principales actores públicos en el mundo de la cooperación y la consecución de los ODS, poniendo al servicio de la cooperación española las experiencias y capacidades del sector de cooperación español en colaboración con entidades tanto públicas como privadas.