Paola Olmedo, exnuera de Carmen Borrego, estalla frente a las cámaras: "¿Qué queréis? No entiendo este acoso"

A punto de cumplirse un mes desde que se filtró la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo, la exnuera de Carmen Borrego, ha estallado frente a las cámaras y ha acusado a los reporteros de Europa Press de "acosadores".

Lo cierto es que está en el punto de mira, porque todo apunta a que por su cabeza no pasa la palabra reconciliación, a pesar de que el nieto de María Teresa Campos querría recuperar su matrimonio a toda costa. Con la decisión de separarse tomada, la argentina se enfrenta a un problema más importante para ella en estos instantes, y es la búsqueda de un piso para vivir con sus tres hijos -el menor fruto de su matrimonio con Almoguera, y los dos mayores de dos relaciones anteriores-.

Su casero le comunicó que no le renueva el contrato porque quiere la vivienda para un familiar. Paola ya se ha puesto manos a la obra y, como reveló TardeAR, ya habría encontrado un apartamento con el que está contenta y al que se mudará próximamente con sus niños.

Y ha sido precisamente al salir a la luz esta información cuando la exmujer de José María Almoguera ha mostrado su peor cara con la prensa, harta de su presencia constante en su día a día. "¿De qué vais? ¿Qué queréis?", ha preguntado enfadada mientras arrastraba un bulto de gran tamaño a un portal, puede que mientras hacía su mudanza.

Cuando el reportero le ha dicho que "nada", Paola no ha dudado en quejarse amargamente: "No entiendo entonces este acoso que tenéis". "Sois muy acosadores. No sabéis hacer otra cosa, ¿no?", ha estallado, molesta.