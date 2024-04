¿Quiénes son los dos reporteros españoles que han sido retenidos en la misma celda de Tailandia en la que estuvo Daniel Sancho?

Desde que comenzase, hace varias semanas, el juicio de Daniel Sancho en la isla de Koh Phangan, los acontecimientos no han dejado de sucederse. El último, la retención de dos periodistas españoles por parte de la policía local por no tener visa de trabajo.

"Estamos ahora mismo Pedro y yo detenidos en la comisaría de Koh Phangan. Íbamos a hacer un directo y han venido unos polis de inmigración, nos han pedido la documentación, y han empezado a decir que no teníamos visa de trabajo, cosa que sí tenemos, por eso estoy muy tranquila, aunque no nos dejan movernos ya que nos dicen que esa visa no sirve", ha explicado la reportera a La Razón.

Quiénes son los reporteros detenidos

Los protagonistas de este desagradable altercado son Esther Yáñez, periodista del programa En boca de todos, de Cuatro, y su cámara, Pedro Luis Molina.

Ella es la encargada de cubrir la información del caso de Daniel Sancho desde el pasado mes de agosto, y fue, precisamente, a punto de entrar a un directo con el programa cuando fue detenida por las autoridades.

Esther se define como "Trotamundos salvaje", y explica, en su cuenta de X que ha vivido en Rusia, EEUU y Venezuela, y ha pasado los últimos meses cubriendo la guerra de Ucrania.

Según informa El Debate, que aseguran que ambos han estado retenidos en la misma celda en la que estuvo Daniel Sancho en sus primeros días, la periodista y su cámara fueron liberados en la tarde de este lunes.