Los motivos por los que Canarias ha estallado contra el turismo de masas en las islas: "Cada vez vivimos más asfixiados y acorralados"

Las playas paradisíacas, el clima tropical o el parque del Teide son algunas de las joyas de la corona que hacen de las Islas Canarias uno de los destinos vacacionales por excelencia a nivel mundial. El turismo es su principal sustento, aunque la llegada masiva de visitantes en los últimos tiempos está provocando efectos negativos en la población local, que denuncia desahucios, importantes problemas para encontrar vivienda o el deterioro de sus parajes naturales.

Hartos de estas condiciones, miles de canarios ya han salido a la calle para pedir un cambio de modelo turístico y señalan directamente a la administración: "Cada vez vivimos más reprimidos, asfixiados y acorralados", explica a 20minutos Carlos Guilarte, portavoz de la asociación canaria Asamblea en Defensa de Nuestra Tierra (ADNT).

¿Qué está pasando en Canarias con el turismo?

Tras varias semanas de manifestaciones, el culmen del descontento social en el archipiélago se produjo el pasado 20 de abril, cuando más de 30.000 personas y varias asociaciones salieron a la calle bajo el lema Canarias tiene un límite. De manera paralela, desde la asociación Canarias se Agota una decena de miembros ha ido más allá iniciando una huelga de hambre el pasado día 10 de este mes, pero ¿qué sucede realmente en el paraíso español?

Para comprender el hartazgo de la población local, tan solo hace falta contemplar los datos de turismo de los últimos tiempos. Ya en 2023, 13.950.687 turistas visitaron Canarias, lo que supuso un incremento notable en un 13,1% respecto a la cifra del año anterior de 12.328.012 visitantes (INE, 2024).

Atendiendo a los datos de este pasado febrero, la tendencia es la misma, con un aumento de visitas de 1,4% respecto al mismo mes del año anterior, por lo que esta aumento progresivo del turismo hace pensar que este fenómeno podría crecer aún más este año. "Hay una ocupación cada vez mayor de las islas que nos afecta cada vez más", explica a 20minutos Víctor Martín, portavoz de la asociación Canarias se Agota.

Cuál es la situación del mercado de la vivienda

Ante esta tesitura, las asociaciones canarias defienden que la situación es insostenible. El primero de los problemas que denuncian es la "emergencia habitacional" derivada de la llegada masiva de visitantes que deciden disfrutar de las bondades de las islas. Como resultado, se está produciendo la "expansión del sistema turístico" debido a la construcción de numerosos complejos que están invadiendo "los barrios populares", asevera Martín.

Este crecimiento masivo de inmueble vacacional está provocando que el mercado de arrendamiento, como consecuencia, se sitúe "por las nubes". Actualmente, pagar una vivienda se ha vuelto un auténtico calvario para los canarios, que han visto como la oferta ha disminuido de manera considerable, pues el 30% de las nuevas construcciones son adquiridas por extranjeros. "En los últimos 10 años el alquiler se ha duplicado y los salarios siguen iguales", relata Martín compungido, y confiesa que esta situación, lamentablemente, ha provocado "el desahucio de residentes".

Deterioro de espacios naturales

La imposibilidad para poder acceder a un hogar, a su vez, continúa ampliando la espiral de problemas que denuncian los canarios y es que, todo ello ha llevado a la aparición de la infravivienda, algo nunca visto hasta el momento en el archipiélago. "Al lado de hoteles de cinco estrellas ahora nos encontramos con chabolas de los propios trabajadores del complejo", reconoce con resignación el portavoz de Canarias se Agota, mientras explica las dificultades a las que se enfrenta la población local para poder sobrevivir.

Esta situación, no obstante, no solo está afectando a la población, pues los atractivos parajes naturales de las islas también están sufriendo. Algunos han ido desapareciendo progresivamente "por la presencia de urbanizaciones o campos de golf para satisfacer la demanda" de quiénes llegan para quedarse, confiesa Eustaquio Villalba, portavoz de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). "Queremos poder encontrar una playa tranquila que no esté masificada", reivindica de la misma manera Guilarte.

"Antes podías transitar por ciertos espacios naturales. Ahora ves a un guiri con una bicicleta, ves a un señor jubilado con el perro donde están anidando aves en peligro de extinción o gente que se mete fuera de sendero", asegura con un palpable tono de tristeza en sus palabras.

"Fracaso escolar y pobreza infantil"

En el día a día, los vecinos también denuncian estar sufriendo en situaciones cotidianas. "Sales a la autopista y se colapsa todo. El número de coches es excesivo", reconoce el portavoz de ATAN, y asegura que algunas veces ha llegado a tardar "una hora y media en trayectos que normalmente apenas superan los 20 minutos".

Todas estas dificultades, a su juicio, tienen un denominador común: la riqueza generada por el turismo (cada vez mayor ante el incremento de visitantes) "no se está distribuyendo de manera equitativa", por lo que no se está dedicando la atención e inversión adecuada a otros aspectos sociales.

Ante esta disyuntiva, Guilarte indica que Canarias es una de las regiones de Europa "con mayor tasa de fracaso escolar y pobreza infantil". A ello hay que sumarle "un 40% de personas en riesgo de exclusión social", uno de los sueldos medios "más bajos del continente" y una "cesta de la compra cada vez más cara", denuncia. "Si tanta riqueza genera este modelo económico, ¿por qué está dejando todos estos lastres y secuelas?", se cuestiona de forma tajante.

Dado el agotamiento de los recursos y materias primas derivadas de la actividad turística, "el Gobierno ha tenido que declarar la emergencia climática, hídrica, habitacional y energética", reconoce Martín. En esta línea, recuerda que "el verano pasado hubo apagones en Fuerteventura", mientras que ya se han impuesto "cortes de agua para la agricultura", asevera, poniendo en el punto de mira la gestión de la administración.

El Gobierno, en el punto de mira

La situación que sufren actualmente las islas se debe, según comenta Guilarte, a "un modelo productivo que pone el turismo como centro" en detrimento de otros sectores. "Esto ha mermado la capacidad productiva del sector primario" limitando "la industrialización", lo que se ha tornado "en contra de los intereses de la población", reconoce.

A pesar de que, según estas asociaciones, la gestión gubernamental de explotación de turismo ha llevado al archipiélago hasta este punto, detallan que el Ejecutivo no retrocede ni toma medidas para proteger a sus ciudadanos. "No solo no se pone límite, sino que se gastan millones en fomentar campañas de llamada a los nómadas digitales" hablando de las bondades y de los beneficios de vivir en las islas, comenta Guilarte, que critica la política de atracción de extranjeros.

Teniendo en cuenta esta situación, el pasado martes Canarias se Agota se reunió con el Ejecutivo regional, aunque las conversaciones no fueron fructíferas, según reconoce Martín: "Nos recibió el presidente y como si no hubiera pasado nada". "Nosotros le habíamos pedido esa reunión tras la manifestación multitudinaria del 20 de abril", reconoce, aunque asegura que de ese encuentro no salió nada positivo: "Cero, cero".

En la misma línea, comenta que no se está tratando de ayudar al pueblo, sino "todo lo contrario". "No se están sentando a hablar, se están cerrando totalmente en banda", y comenta que se están jactando de esta política que tan negativa le está resultando a los canarios. "Desde la patronal y el Gobierno están contentos porque va a haber más plazas de avión", por lo que quieren seguir con el ritmo de crecimiento. "Por algo nos llaman las Malvinas baratas".

Dada la postura de la administración, Martín asevera que el archipiélago se encuentra "en manos de políticos que no tienen visión política" y pide respuesta a sus reclamos: "¿Tendrán que decir algo, no?"

¿Qué modelo turístico reclaman?

Ante la problemática, Villalba reclama un "cambio de modelo económico". Para ello, indica, hay varias premisas que debería aplicar la administración. La primera de ellas pasa por "paralizar las construcciones y limitar las viviendas ocasionales" a las que suelen acceder los turistas para así evitar el crecimiento turístico. Entre estas, incide Guilarte, se encuentra pausar las obras de Cuna del Alma y del hotel de La Tejita, una de las "pocas playas que quedaban vírgenes" hasta la fecha.

La "creación de una tasa turística" o "ecotasa" es otra de las peticiones que estos grupos hacen al Gobierno. A su juicio, todos los turistas deberían pagar un complemento de estancia que podría destinarse a algunas preservar los parajes naturales de las islas y propone así "reforestar todo lo que se calcinó" en el incendio que hubo en Tenerife en 2023.

Todo ello, afirma por su parte Guilarte, debería ir acompañado de "asambleas ciudadanas" para que la sociedad canaria "sea tomada en cuenta a la hora de redactar algunas leyes": "Lo que queremos es que no se venga y se edifique en interés de los de siempre".

Para poder cumplir con todas estas premisas, desde 'Canarias se Agota' tienen claro que no van a desistir hasta conseguir un cambio en el modelo turístico. "Tenemos planteadas diferentes acciones pacíficas para seguir presionando al Gobierno", reconoce Martín, e indica que, como mínimo, quieren ver que la administración "da indicios de querer transformar el modelo turístico".