Castilla y León, la región que este 23 de abril celebra desunida una derrota como fiesta

Hoy es Sant Jordi. Difícilmente no enterarse: lo veremos en todas las televisiones. Rosas y libros; pocas cosas tan bonitas. Pero este 23 de abril es también otras fiestas y en otros lugares. Es el Día del libro, es la fiesta de Aragón y también la de Castilla y León, aunque en esta última comunidad la palabra fiesta no acabe de ser la adecuada.

No es descrédito ni ironía. Castilla y León festeja el día de Villalar, la batalla de Villalar, o ni siquiera. Ya no porque muchos no quieran celebrar una derrota (perdieron los comuneros), argumento muy repetido, sino porque en una comunidad en la que el sentimiento de pertenencia y unidad es más bien débil, muchos consideran que no hay nada que festejar. De hecho, es una región de dos partes como bien señala la conjunción copulativa de su nombre.

Descentralizar la fiesta

Pese a ello, pese a su débil unidad más allá del hecho administrativo, las nueve provincias de la región cuentan este año con celebraciones y eventos para conmemorar el día de la comunidad. Incluso León. En esta ocasión, la Junta ha querido descentralizar la fiesta y programar actividades en todas las provincias de Castilla y León.

Villalar, batalla perdida

Las tropas del rey Carlos I vencieron a los comuneros de Castilla en las campas de Villalar, en lo que los historiadores hoy cuentan como la primera revolución europea de la historia moderna. Capítulo final de la guerra de las Comunidades de Castilla, enfrentó el 23 de abril de 1521 a las fuerzas realistas partidarias de Carlos I​ y las comuneras de la Santa Junta conformada en Ávila en julio del año anterior. La derrota comunera y el ajusticiamiento de sus líderes, Padilla, Bravo y Maldonado, puso fin casi por completo al conflicto. Como luego cantó el Nuevo Mester de Juglaria, "desde entonces ya Castilla no se ha vuelto a levantar".

Pintura de Antonio Gisbert que retrata la ejecución de los líderes comuneros Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, que se llevó a cabo en Villalar el día 24 de abril de 1521, y que actualmente se expone en el Congreso de los Diputados de España. WIKIPEDIA

Las sedes donde también se celebra el Día de la Comunidad este 2024 son Ávila, Aranda de Duero, Burgos, León, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora, además de la propia Villalar de los Comuneros, en la provincia de Valladolid. En todas ellas ha habido una carrera, una marcha popular, un acto institucional, una feria gastronómica amenizada por bailes regionales y un grupo de música local.

León no celebra Villalar

Pero en tierras leonesas la mayoría considera que este 23 de abril no tienen nada que celebrar. "En 2030 haremos 800 años de vida en común de León y Castilla. Tendremos que reflexionar sobre nuestra historia, pero no para levantar fronteras sino todo lo contrario", ha dicho al respecto esta mañana el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.

En León ha habido dificultades para encontrar músicos, grupos de danzas, en suma, personas que quisieran protagonizar los actos de la "fiesta". De hecho, en la capital leonesa se han vivido momentos de tensión, cuando el juglar Crispín D'Olot se ha subido al escenario habilitado en la plaza de San Marcos, informa Leonoticias. Al hacerlo ha sido abucheado por parte de manifestantes leonesistas.

Ha tenido que intervenir la Policía Nacional y, al final, el artista ha bajado del escenario, se ha desconectado todo el aparataje y la actuación se ha suspendido. Lo ha visto en directo el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, que ha tenido que escuchar gritos de "castellanos, fuera de León".

Un leonés nunca se sentirá castellano, sencillamente no lo es"

Aunque no ha participado en las convocatorias leonesistas, el alcalde de León, José Antonio Diez, ha asegurado que "un leonés nunca se sentirá castellano, sencillamente no lo es", Según el regidor, "el movimiento por el reconocimiento de León y su necesidad de autogobierno es imparable".

Tres ministros en Villalar

Así son las cosas en esta enorme región de nueve provincias, donde una de ellas sigue demandando su derecho a ser comunidad autónoma (con Zamora y Salamanca o no). Que cada uno "decida libremente" cómo y dónde celebrar la fiesta, ha dicho este martes el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, de Vox.

Cómo promocionar el sentimiento de pertenencia

Hasta no hace mucho de la celebración del 23 de abril se encargaba la Fundación Villalar. Se fundó en 2003 para promocionar el sentimiento de pertenencia a la comunidad de Castilla y León y convertir a la población de Villalar en la depositaria de los símbolos de la región. En 2020, el PP renunció a esos objetivos, cambió su nombre y sus estatutos. Hoy es la Fundación de Castilla y León. Participan en ella todos los partidos con representación en las Cortes, salvo la Unión del Pueblo Leonés, que se opuso a su existencia y siempre ha defendido su disolución. La Junta ha decidido crear una nueva Fundación con vistas a la celebración en 2030 de los 800 años de la unión de los reinos de León y Castilla.



Miles de personas durante una celebración anterior del día de Villalar. EFE

"Me parece bien que ministros puedan participar y se preocupen de asistir a Villalar. Como he dicho, deseo y espero que en todos los sitios donde hay alguna celebración en el día de hoy, todo salga muy bien y disfruten del día allá donde decida cada uno de hacerlo", ha afirmado Pollán. Se refería a la presencia en Villalar de los ministros Óscar Puente, Ana Redondo y Sira Rego.

Símbolo de la lucha por las libertades

Ha dicho el hoy ministro de Transportes y antes alcalde de Valladolid que "Villalar no conmemora una derrota militar, sino el triunfo de unos ideales". Puede ser y así fue durante años. En la transición Villalar fue importante.

Villalar no conmemora una derrota militar, sino el triunfo de unos ideales", dice Oscar Puente

La fiesta popular de la pequeña localidad vallisoletana llegó a congregar a 200.000 personas. Simbolizaba la lucha por las libertades perdidas en 40 años de dictadura. Villalar se celebró por primera vez en 1976 de manera no legal. Porra en mano, la Guardia Civil se encargó de disolver la concentración. En 1977 los manifestantes regresaron, pero esta vez la fiesta ya estaba autorizada.

La campa de Villalar, vacía. DAVID_MATOS

Fiesta sin reivindicación

El gobierno de Castilla y León fue de signo socialista en sus primeros años, con Demetrio Madrid como presidente. El PSOE, junto a otras formaciones de la izquierda, apoyó la celebración del 23 de abril como fiesta de la comunidad, centralizando los actos en la campa de Villalar.

Desde que José María Aznar llegó a la presidencia de la Junta de Castilla y León las cosas fueron cambiando poco a poco y se fue restando año tras año la parte reivindicativa de la fiesta. El PP fue dando aire de oficialidad a la conmemoración y finalmente decidió hacer itinerante la celebración del Día de Castilla y León, en detrimento de la concentración popular de Villalar.