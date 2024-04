María Pombo y Pablo Castellano, con ganas de ampliar la familia con un tercer hijo: "Estamos viviendo un momento muy dulce"

Recién llegados de un crucero de ensueño en familia entre Miami y Puerto Rico, María Pombo y Pablo Castellano han sido una de las parejas más cómplices que han pasado por la alfombra roja de los Premios Laureus, los 'Oscar del deporte', que se han celebrado este lunes en Madrid.

"Creo que estamos viviendo el mejor momento de nuestra vida. Mis padres nos los repiten mucho, que aprovechemos mucho estos años con los niños pequeños, con nuestra vida, con la familia... Estamos viviendo un momento muy dulce y lo estamos aprovechando a tope", ha confesado pletórica la influencer.

Una etapa marcada por la felicidad que comparte con su hermana Marta Pombo, que seis meses después de su boda con Luis Zamalloa, y mamá de una niña de dos años, Matilda, está embarazada de mellizos y después de verano se convertirá en familia numerosa. "Ellos saben el sexo y se han guardado el secreto", ha contado María, que apuesta porque "van a ser niño y niña". "Yo creo que he acertado yo, dije dos niños", ha añadido Pablo.

La pareja tiene ya dos hijos, Martín (3 años) y Vega (este verano cumplirá 1 año), pero parece que no les importaría darles un hermanito, tal y como confiesa la madrileña, haciendo alusión a la posibilidad de tener mellizos como su hermana: "Un tercero me gustaría, pero no un tercero doble".

El embarazo de Dulceida

La instagrammer también se ha pronunciado sobre otra futura maternidad, la de Dulceida y Alba Paul. "Cuando venía a ver a Martín siempre decía 'estoy deseando ser madre'. Siempre ha sido un deseo, lo tenía muy claro y estoy muy feliz por ellas", ha contado.

María Pombo ha aprovechado para desmentir los rumores de enfrentamiento con Dulceida tras no haber asistido a los Premios Ídolo: "No hay ningún tipo de problema, nada. No soy de sus grandes amigas, no voy a estar en momentos superimportantes, pero es alguien a la que quiero un montón, no es que aprecie, es que la quiero y admiro un montón". "A ella y a Alba", ha añadido Pablo.