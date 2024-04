Carolina Yuste, en los Premios Talía de las Artes Escénicas, reclama "políticas que ayuden a los trabajadores de la industria"

Este lunes se celebró la segunda edición de los Premios Talía, galardones que reconocen el valor de las artes escénicas en España. Y, por ello, multitud de actores, directores, músicos y demás profesionales se dieron cita en el Teatro Español de Madrid para celebrar este día.

Una de ellas fue la actriz Carolina Yuste, quien ganó el Premio joven talento patrocinado por Iberia, galardón que también recibió Kiki Morente.

La intérprete de 32 años se llevó esta distinción especial, que no tiene nominados previos, por lo que aprovechó su paso por los premios para destacar la situación de la profesión.

"Me siento muy privilegiada. Con mi edad, poder estar trabajando sabiendo la cantidad de paro que existe en esta industria, la cantidad de gente precarizada...", opinó, en declaraciones a 20minutos. "Yo privilegiada y agradecida, la que más".

De hecho, le preguntamos por la presencia en la gala de Ernest Urtasun, ministro de Cultura, por lo que decidió dejarle un mensaje: "Vamos a decirle cosas al ministro, vamos a decirle por favor que haga políticas que ayude a la gente trabajadora de la industria, a los que no se pueden permitir obras contemporáneas muy caras".

Antonio Banderas. Premios Talía Antonio Banderas en los Premios Talía.

No obstante, el político no se paró con muchos medios, al igual que pasó con Yolanda Díaz, por lo que esta petición no logró llegar a sus oídos. Ni esta ni la de Antonio Banderas, que reivindicó que se hiciera "una ley de mecenazgo", algo que lleva prometido desde el año 84, tal y como destacó.