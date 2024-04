Kim Kardashian pierde 500.000 seguidores en Instagram tras el nuevo disco de Taylor Swift

Cierto es que el último disco de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, especialmente su versión extendida de dos discos, ha dividido tanto a sus seguidores como a la crítica —de hecho, algunos periodistas musicales están escribiendo sus reseñas de forma anónima para evitar represalias—. Pero ello no ha sido óbice para que los y las swifties escruten cada verso y cada letra de su ídolo.

Y ese repaso minucioso ha conllevado que, inesperadamente, Kim Kardashian haya perdido medio millón de followers en Instagram en apenas un fin de semana, desde que vio la luz el álbum el pasado viernes: la influencer y empresaria ha pasado de 364,3 millones de fans a 363,8 millones.

Pero lo más curioso es que sigue bajando a cada tanto. Y la razón es bien sencilla: solo hay que mirar las últimas publicaciones de Kimberly para descubrir que hay una frase que se repite una y otra vez en los comentarios: "thanK you aIMee". Y, casualidad, es el título de una de las canciones del nuevo disco de Taylor.

El título del tema tiene unas mayúsculas que da la sensación de que innegablemente aluden a Kim Kardashian, o así lo piensan los seguidores de la artista milmillonaria, si bien la gota que ha colmado el vaso de la paciencia ha sido la descripción que hace Taylor en la canción, ya que habla de una abusona de instituto "bronceada con spray color cobre".

En la letra, Taylor afirma que dicha abusona estuvo "todo este tiempo dando golpes" mientras ella "construía algo", así como que no le puede "perdonar" lo le hizo sentir. "Grité 'Que te jodan, Aimee' al cielo de la noche mientras la sangre manaba / Aunque no puedo olvidar la forma en que me hiciste sanar", canta Taylor.

Asimismo, en la canción Taylor habla de que esa Aimee ha escrito titulares en periódicos contra ella o de que sus palabras todavía la mortifican, pero que ella, como artista, ha construido "un legado que no puede deshacer", aunque no sabe dónde estaría de no ser por ella. "Tal vez te lo hayas replanteado, pero no creo que hayas cambiado mucho", agrega.

Taylor, en un verso muy comentado, asegura que lo pasó tan mal que su madre, "una santa", llegó a desear que se muriese, así como espera que algún día uno de los hijos, supuestamente de Kim, llegue casa cantando esa misma canción.

Kim Kardashian, de 43 años, aún no ha hecho ningún comentario sobre la pérdida de seguidores, sobre la canción o sobre los comentarios que está recibiendo, en los que también se repite el emoticono de la serpiente, precisamente con el que muchos atacaron a Taylor Swift por culpa de su exmarido, Kanye West, al que ella apoyaba en su pelea musical con la artista cuando estaban casados.