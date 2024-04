Quatre llibres en català per gaudir millor d’aquest Sant Jordi

Sant Jordi és una de les festes més esperades pels catalans, definida molts cops com una jornada màgica en què es regalen llibres i roses.

Pel que fa a l’oferta literària, aquest any les novetats catalanes no han deixat de créixer i les opcions són gairebé infinites. Tant si són per comprar-se-les per a un mateix o per regalar a les persones més properes, hem seleccionat quatre recomanacions de llibres en llengua catalana.

Després del triomf editorial de Carles Porta amb el seu llibre Tor. Tretze cases i tres morts, sobre el cas de la muntanya "maleïda" entre el Pallars Sobirà i Andorra, ara ha actualitzat aquesta història que sembla interminable amb un nou llibre Tor: Foc Encès. Per les paradetes, també es poden trobar novel·les de ficció com la Història d’un piano de Ramón Gener, o Una ombra blanca de Carme Riera. Tampoc es pot oblidar l’últim llibre de Laia Vilaseca, L’illa del silenci, una novel·la negra que s’endinsa en la investigació d’un triple assassinat a un petit poble del Pirineu català l’any 1982.

Tor: Foc encès de Carles Porta. Casa del Libro.

'Tor: Foc encès' de Carles Porta

Tor és un dels pobles més alts dels Pirineus, just a la frontera amb Andorra, que molts consideren el Far West català. L’any 1896, les 13 famílies que vivien al municipi van registrar al seu nom una muntanya de 4.800 hectàrees, amb una clàusula per conservar-ne la propietat. Després de dues morts i anys de plets, el 1995 un jutge va sentenciar que la muntanya tenia un amo únic: Sansa. Cinc mesos després va ser assassinat. Qui va matar Sansa? Carles Porta ofereix finalment els testimonis i la documentació.

Tor: Foc encès; Editorial La Campana; 2024; 384 pàgines; PVP: 21,75 euros.

Història d'un piano de Ramon Gener. Casa del Libro.

'Història d'un piano' de Ramón Gener

El protagonista de la novel·la troba el piano de so vellutat que sempre havia volgut en una petita botiga del barri de Gràcia. En Janusz Borowski, un home misteriós nascut en un bosc a l’est de Polònia, l’adverteix que es tracta d’un piano molt especial que ha de cuidar. El piano de cua, amb el número de sèrie 31887, és un Grotrian-Steinweg construït a Brunsvic (Alemanya) l’any 1915. La descoberta d’un secret ocult al seu interior el portarà a iniciar un llarg viatge en un relat que recorre la història d’Europa del segle XX.

Història d'un piano; Editorial Columna CAT; 2024; 464 pàgines; PVP: 21,75 euros.

L'illa del silenci. Casa del Libro.

El 1982 un triple assassinat macabre a Sant Jordà, un petit poble del Pirineu català, marcarà per sempre la vida dels seus habitants. La policia troba els cossos a l’illa del Silenci, un indret que sempre havia estat protagonista de llegendes fosques. Després de la detenció de l’assassí, Sant Jordà intenta sobreposar-se i retornar a la normalitat. Però, un any més tard, el fill del policia descobreix que no tots els indicis corroboren que la persona detinguda fos el veritable culpable i desapareix de forma sobtada.

L'illa del silenci; Editorial Rosa del Vents; 2024; 336 pàgines; PVP: 20,80 euros.

Una ombra blanca de Carme Riera. Casa del Libro.

'Una ombra blanca' de Carme Riera

Hi ha vida després de la mort? El doctor Ripper, que atén la soprano Bàrbara Simpson en patir un infart, creu que sí. Mentre els metges la consideraven clínicament morta, la cantant ha experimentat una sensació de plenitud i benestar envoltada d’una claror serena. És això el que ens espera després? Si Bàrbara ha retornat a la vida, com, pel que sembla, ha succeït en altres casos, és perquè té pendent aclarir uns fets del passat i resoldre un misteri. Per això cal que es capbussi en la seva infantesa.

Una ombra blanca; Editorial Edicions 62; 2024; 320 pàgines; PVP: 20,80 euros.