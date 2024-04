Lester Duque responde a Patri Pérez tras hablar sobre sus problemas de pareja: "Nadie nace aprendido"

"Nadie nace aprendido, y la verdad es que nos está costando bastante. Esto es falta de comunicación y falta de valorar lo que es mi parte", ha confesado a todos sus seguidores. Por eso, para mejorar el entendimiento, el televisivo ha querido contar con la presencia de su pareja.

Tras escuchar sus palabras, Patri se ha mantenido firme a sus declaraciones pasadas: "No has entendido por qué hice ese video. Lo he pasado supermal. Muchas veces siento que no me entiendes. Hacer el video fue una manera de desahogo. Creo que esa era la única manera en la que tú ibas a reaccionar. Pero no has racionado, estás intentando justificar en lugar de descubrir que tu pareja te necesita".

Así, delante de la cámara han comenzado a discutir sobre si él es o no un mal padre y si se está "valorando" lo que ha hecho hasta el momento. Porque, aunque ella ha asegurado que no le considera un malo, sí que no entiende sus necesidades. "Es verdad que tú te has encargado un poquito más del niño que yo", ha terminado confesando, "yo me encargo de otras cosas igual de importantes y necesarias para tener una buena convivencia".