Bruselas amenaza con suspender ya TikTok Lite tras un segundo aviso a la entidad

La Comisión Europea ha abierto este lunes un segundo procedimiento formal contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA). La apertura de esta vez tiene por objeto evaluar si la empresa puede haber infringido la DSA al lanzar TikTok Lite en Francia y España. En virtud de la DSA, las plataformas en línea muy grandes designadas están obligadas a presentar un informe de evaluación de riesgos, que incluya medidas para mitigar cualquier riesgo sistémico potencial, antes de lanzar cualquier nueva funcionalidad que pueda tener un impacto crítico en sus riesgos sistémicos. De este modo, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha avisado de que la idea de Bruselas es suspender esta aplicación desde este mismo jueves.

A la Comisión le preocupa que el Programa de Tareas y Recompensas de TikTok Lite, que permite a los usuarios ganar puntos al realizar determinadas "tareas" en TikTok -como ver vídeos, dar "me gusta" a contenidos, seguir a creadores, invitar a amigos a unirse a TikTok, etc. - se ha puesto en marcha sin una evaluación previa diligente de los riesgos que entraña, en particular los relacionados con el efecto adictivo de las plataformas, y sin adoptar medidas eficaces de mitigación de riesgos. Esto es especialmente preocupante en el caso de los niños, dada la presunta ausencia de mecanismos eficaces de verificación de la edad en TikTok. La falta de mecanismos eficaces de verificación de la edad y el presunto diseño adictivo de las plataformas ya se están investigando en el primer procedimiento formal contra TikTok.

En este caso, la investigación se centrará en el cumplimiento por parte de TikTok de la obligación de la DSA de realizar y presentar un informe de evaluación de riesgos antes de desplegar funcionalidades, en este caso el programa Task and Reward Lite, que puedan tener un impacto crítico sobre los riesgos sistémicos. En particular, efectos negativos sobre la salud mental, incluida la de los menores, especialmente como consecuencia de que la nueva funcionalidad estimule conductas adictivas. Si se demuestran, estos incumplimientos constituirían infracciones de los artículos 34 y 35 de la DSA. La Comisión llevará a cabo ahora una investigación en profundidad con carácter prioritario. La apertura de un procedimiento formal no prejuzga su resultado.

Además, la Comisión también ha enviado a TikTok una solicitud formal de información, basada en una decisión de la Comisión, obligando a la empresa a proporcionar una respuesta a su solicitud de información de 17 de abril de 2024. En particular, la Comisión había pedido a TikTok que presentara antes del 18 de abril el informe de evaluación de riesgos de TikTok Lite, así como información sobre las medidas que la plataforma ha puesto en marcha para mitigar los posibles riesgos sistémicos de estas nuevas funcionalidades. TikTok no presentó dicho documento en el plazo previsto.

TikTok tiene ahora hasta el 23 de abril para presentar el informe de evaluación de riesgos a la Comisión y hasta el 3 de mayo para facilitar el resto de la información solicitada.

En caso de que TikTok no responda a la solicitud de información de la Comisión mediante decisión en los plazos indicados, la Comisión podrá imponer multas de hasta el 1% de los ingresos anuales totales o del volumen de negocios mundial del proveedor y sanciones periódicas de hasta el 5% de los ingresos diarios medios o del volumen de negocios anual mundial del proveedor.