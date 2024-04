Ivana Icardi, preocupada por un problema de salud que sufre desde adolescente: "Puedo perder el habla si no me pongo audífonos"

La exparticipante de GH Dúo Ivana Icardi ha desvelado ante sus seguidores que sufre una enfermedad que afecta a su audición. La influencer ha explicado que es algo que sufre desde que era adolescente y que puede llevarla a perder también el habla.

Icardi ha comentado a través de su perfil de Instagram las críticas que recibe por su forma de hablar. "Ahora estoy cuestionada también con el tema de cantar y últimamente he visto muchos comentarios sobre mi sordera", ha expresado la hermana del futbolista.

Según ha explicado, en el oído izquierdo solo oye un 25%. "Tengo un 75% menos de audición. Esto me lo revelaron cuando era adolescente", ha desvelado la influencer, que ha asegurado que en el oído derecho "quizá también esté perdiendo un poco de audición".

Pero lo que más preocupa a la exparticipante de GH Dúo es la posibilidad de "perder también el habla" si no se pone audífonos. "En ese momento no quería ponérmelos y tampoco hice caso de hacerme una resonancia, que fue lo que me recomendaron en ese momento", ha asegurado.

Al parecer, los médicos quisieron ahondar más en su problema y llegaron a la conclusión de que su problema podría estar vinculado con que cuando nació tuvo ictericia, por lo que tuvo que estar en una incubadora que podría haber afectado "a alguna capacidad".

"Estoy haciendo todo lo posible para mi proyecto, para cantar", ha asegurado la creadora de contenido, que en marzo de 2022 empezó a dar clases de canto, pero las tuvo que interrumpir para operarse la nariz porque "no respiraba bien". "Estoy dándole todas las soluciones a estos problemas físicos que me impiden cumplir mi sueño, pero no estoy desmotivada para nada y todo tiene solución", ha concluido Ivana Icardi.