La indirecta de Taylor Swift a Fernando Alonso en su último álbum que confirmaría su relación: "Soy un Aston Martin"

Aunque en su momento el propio Fernando Alonso lo desmintió, el rumor de que ha tenido una relación con Taylor Swift aparece de forma recurrente, sobre todo en las redes sociales.

Ahora vuelve a pasar. Pero, en esta ocasión, ha sido la cantante la que ha abierto la veda de las especulaciones, ya que, en su último álbum, The Tortured Poets Department, ha hecho una referencia a la escudería Aston Martin, para la que pilota Alonso, en una de las canciones que se esconden en él.

En concreto se trata del tema imgonnagetyouback, en el que la cantante de Pensilvania ha publicado su nuevo hace referencia a su ruptura con Joe Alwyn, su ex, y es ahí dónde, inesperadamente, menciona a la escudería para la que corre el piloto asturiano.

"Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja", canta la artista en uno de los versos. Por si esto fuera poco motivo de shippeo para las redes, Alonso ha decidido echar más leña al fuego y darle 'me gusta' a un tuit con su imagen y este comentario: "Letra de la canción imgonnagetyouback del álbum recién lanzado de Taylor Swift: Pequeña charla, gran paseo, actúa como si no me importara lo que hiciste... Soy un Aston Martin que condujiste directo a la zanja".