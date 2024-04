No todo es salud mental, ni cualquier cosa cura la ansiedad

Hace menos de una década nadie hablaba de salud mental. Hoy se nombra tan a la ligera que se ha banalizado y se ha malentendido su significado. ¿Estamos cayendo en la trampa de sobregeneralizar un amplio espectro de experiencias bajo una sola etiqueta?

Cantantes, escritores o influencers varios hablan de psicología como si fuera un tema del que poder opinar a la ligera. Solo en esta última semana, hemos podido escuchado frases como: 'La creatividad y la escritura curan tu salud mental', 'el mindfulness será la solución definitiva para eliminar tu ansiedad', 'leer sanará tus traumas', 'consigue un hábito en 21 días y transforma tu vida'. Parece sencillo y que con un poquito de actitud se extinguirán todos nuestros problemas. Y este mensaje es peligroso (aunque la intención sea buena).

La creatividad, la lectura, la escritura, la meditación, etc, son estrategias muy positivas para el autocuidado, pero no curan nada por sí mismas, sin una orientación profesional. Es cierto que favorecen tu bienestar emocional, que ya es mucho por cierto, pero no todo funciona igual para todo el mundo. Y aquí radica la clave.

La psiquiatra Mercedes Navío lo resumió muy acertadamente: "Corremos el riesgo de que cuando todo es salud mental, nada lo acabe siendo".

El autocuidado y el bienestar emocional son conceptos que incluyen herramientas o estrategias para manejar la vida cotidiana. La escritura y el mindfulness, por ejemplo, incrementan tu autoconsciencia, reflexión y exploración de pensamientos, descubres tus procesos emocionales y detectas ciertos patrones. A veces, nos quedamos ahí, nos desahogamos, soltamos y seguimos. Y nos hacen tanto bien...

Pero, ¿y si no podemos?, ¿y si al escribir o meditar se refuerzan nuestras rumiaciones?, ¿o se nos despiertan ciertos miedos, frustraciones, culpa, o sufrimiento que no sabemos cómo manejar?, ¿qué hacemos con todo eso que sale de ahí?

La escritura siempre es un acto creativo y expresivo, pero no siempre es terapéutica. Precisamente, puede abrir la caja de Pandora y es gracias a esta herramienta tan potente que te das cuenta de que necesitas apoyo profesional. Que tienes que tomar las riendas y resolver antes de que todo se enrede aún más.

Y es que, en muchas ocasiones, las cargas emocionales se vuelven demasiado pesadas, se convierten en bucles sin salida y los desafíos superan nuestras propias capacidades de control. Es entonces cuando este tipo de herramientas deben ser manejadas e individualizadas por un experto, que analice y valore contigo tu narrativa (cómo tú te cuentas tus experiencias y por qué), que evalúe la realidad de tu pensamiento y que, si lo necesitas, reajuste, reescriba y aplique las estrategias que existan para guiar y solucionar lo que te hace sufrir.

El autocuidado y el bienestar emocional son solo pequeñas porciones de lo que significa el amplio concepto de 'salud mental', un término clínico que no solo está enfocado a las emociones, sino también a tu personalidad, tus conductas, hábitos, capacidades, alteraciones físicas, distorsiones de la realidad, enfermedades mentales.

Salud mental no solo es ver a llorar a una chica en instagram que admite haber tenido un mal día o ha recibido una crítica injusta (que pobrecita y acompañamos su malestar), los problemas de salud mental no son bonitos ni agradables de visibilizar, ni por desgracia se curan con creatividad. La falta de salud mental es un diagnóstico de depresión, ansiedad generalizada, fobias, adicciones, esquizofrenia, ideaciones suicidas y un largo etc.

Los signos de ausencia de bienestar emocional generalmente implican dificultades con el manejo de las emociones y la interacción social de la vida cotidiana. Los trastornos de salud mental se refieren a disfunciones clínicas que te impiden sobrellevar tu vida. En ambos casos, la psicoterapia será una buena aliada, pero su abordaje es radicalmente diferente y no deberían utilizarse como sinónimos al hablar de 'recetas' y recomendaciones varias para 'superarse' porque cada uno soporta una lucha muy distinta.

