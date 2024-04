Patricia Montero desvela todos los detalles sobre cómo será su boda con Álex Adrover

Patricia Montero y Álex Adrover cuentan los días para su boda la cual tendrá lugar el próximo mes de septiembre después de 16 años juntos como pareja. A pocos meses del enlace matrimonial, la actriz ha revelado algunos detalles sobre como será la celebración que esperan con tantas ganas e ilusión.

Según ha contado Montero durante el desfile de Pronovias en la Barcelona Bridal Fashion Week, "va a ser una boda bastante atípica", pues va durar más de lo normal. "No va a ser un solo día, van a ser varios días de boda por lo que voy a llevar varios vestidos, varios escenarios diferentes y creo que serán atrevidos y sobre todo muy cómodos, sacando partido a esas partes de mi cuerpo que me gustan; me encanta la espalda, los escotes ...", ha confesado

La actriz ha explicado que a pesar de ser valenciana y su novio mallorquín, para estas cosas, son "un poco gitanos" y que alargan la celebración porque tras 16 años juntos, "ya toca hacer una fiesta del amor en toda regla y las cosas hay que hacerlas despacio, que al final un día siempre se queda corto en las bodas".

Pero Patricia y su pareja no son los únicos que esperan el momento con ansias, las hijas de la pareja también lo están deseando. "A las niñas les hace muchísima ilusión, no paran de preguntar por sus vestidos, así que a ellas también les haremos un vestido muy bonito para que vayan conmigo. Tendrán un papel especial pero no sabemos cual todavía", cuenta la actriz

Aunque ellas serán las únicas menores que asistan al enlace. "Será una boda especial, una boda sin niños tras mucho pensarlo y en contra de muchos amigos, pero al final o haces una fiesta para ellos o haces una fiesta para nosotros, era difícil para los dos. Sabéis lo importante que son para nosotras nuestras hijas, pero era complicado. Ellas van a estar aunque llegue un punto en el que se las lleven si están cansadas", comenta Patricia.

A parte de revelar secretos sobre su día especial, la actriz también ha desvelado las claves para que la chispa dure tantos años en una relación: "Hablando mucho, tratando de escucharse a uno mismo para escuchar a los demás y cuidando muchísimo a la pareja. No olvidarse que por encima de todo seguimos siendo nosotros como pareja. Ese vínculo es muy importante tenerlo trabajadito a pesar de los niños, de no dormir, del trabajo, del estrés ...".

La pareja se comprometió en el año 2017, pero por la llegada de la pandemia y el nacimiento de su segunda hija tuvieron que posponer en dos ocasiones el enlace. Sin embargo, a la tercera va la vencida y los actores ya han comenzado la cuenta atrás para su gran día.