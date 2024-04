J Balvin responde a los rumores sobre un segundo hijo con Valentina Ferrer

Esta semana, después de su paso por el festival de Coachella, J Balvin ha aterrizado en México, donde ha concedido una entrevista en la que ha abordado uno de los rumores más insistentes de los últimos días sobre él y su pareja desde 2018, la modelo argentina Valentina Ferrer: que están esperando su segundo bebé.

El intérprete de éxitos como Mi Gente, Con altura o Loco contigo, que dentro de poco cumplirá 39 años, apareció en el programa Hoy, un magacín matutino de la cadena Televisa, para abordar estas habladurías en torno a una nueva paternidad. Y, sintiéndolo por los fans que le querían volver a ver pronto con un nuevo bebé en brazos, no es cierto el cacareado embarazo.

"Yo no sabía [nada del rumor]", comenzó diciendo el cantante, "me sorprendió, pero necesito primero entender todo eso de mi hijo", añadió, quizá refiriéndose a que todavía le falta algo de experiencia en la paternidad para plantearse un segundo bebé.

El intérprete afirmó a continuación que, por ahora, no tiene planes de ser padre otra vez, si bien resaltó que es muy feliz con su pareja y, sobre todo, al lado de su hijo Río, quien nació en junio de 2021. Eso sí, no lo descarta del todo y, cuestionado por el futuro, puntualizó: "Sí, claro, más adelante. Quiero una niña, eso sí quiero".

A la salida del programa, el artista de canciones como Safari volvió a pararse con la prensa y, en esta ocasión, fue todavía más contundente, quizá porque en el tiempo en que salía le habían informado de que los rumores los había empezado una bloguera conocida como Chamonic, quien habló del embarazo de Ferrer tras ver un vídeo de la modelo en Coachella, centrándose en que su vientre se estaba abultando.

"Eso es mentira", afirmó J Balvin, que fue más allá y añadió: "Díganle a la influencer que no invente, que todavía no [quiero] y que mi mujer tampoco". La bloguera, por ahora, no se ha pronunciado al respecto.