Chayo Mohedano carga contra Kiko Hernández y le acusa de "maltratador": "Eres capaz de inventarte un cáncer de páncreas"

Han pasado varios meses desde que Sálvame llegó a su fin y, sin embargo, Kiko Hernández y Chayo Mohedano siguen en pie de guerra. Recientemente, ambos se han visto envueltos en un cruce de acusaciones después de que el colaborador compartiera un vídeo de la cantante durante una actuación televisiva.

A las pocas horas, la hija de Rosa Benito ha lanzado una pulla contra él, aprovechando la última polémica del marido de Fran Antón. "A mí se me cae el micrófono y tú eres capaz de inventarte un cáncer de páncreas, ser condenado y, a día de hoy, presentar un evento contra el cáncer en Cullera", ha asegurado la artista a través de su perfil de Instagram.

Y es que, el pasado 4 de abril, Kiko fue el encargado de presentar un desfile de moda benéfico que organizaba la Asociación contra el Cáncer de Cullera en el que también participaron su marido y el diseñador José Perea. Un evento que, por otra parte, vuelve a poner sobre las sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, en 2018, y el Tribunal Supremo, en 2020, que concluyeron que el exconcursante de GH mintió sobre su cáncer de páncreas para tomarse un descanso en televisión.

Chayo Mohedano a través de historias de Instagram. ROSARIOMOHEDANO / INSTAGRAM

Sin embargo, la sobrina de Rocío Jurado ha dado un paso más en sus acusaciones, sacando a la luz varios de los mensajes que le mandó el televisivo en 2015, tras lo que ha concluido llamándole "maltratador".

"Lady Chayo, ¿has pensado en pedir una paga de minusvalía? No tienes que presentar papeles, con decir 'Buenos días' te la dan", escribía Kiko en un chat privado de WhatsApp con ella. En la misma historia de Instagram, la artista ha compartido varias capturas de pantalla que recogen hechos que involucran a su exmarido, Antonio Tejado, con el que estuvo casada un año y medio y tiene un hijo en común.

"Encantado de declarar delante de un juez para decir lo que vi en ese vídeo que te grabó Antonio Tejado. Lo malo sería que te quitaran la custodia de tu hijo por la gravedad de las imágenes", aseguraba el colaborador de televisión, que, por el momento, no se ha pronunciado públicamente.

Otra de las conversaciones, asimismo, habla de los presuntos malos tratos de Tejado hacia ella. "Tu madre me contó que tú le dijiste que Antonio Tejado te maltrataba y que ibas con morados a la televisión. ¿Eso no lo denunciaste? No lo entiendo", escribió Kiko, a lo que añadió: "Está muy feo que María del Monte te pase información a ti y a tu madre de Antonio y su familia y lo vayas contando a todo el que lo quiera escuchar".