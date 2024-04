Las sanciones a Irán, un mecanismo que podría volverse en contra: "No le interesa a nadie que las sanciones sean muy graves"

"Tenemos que aislarles. Impulsamos sanciones contra Irán y trabajamos estrechamente con nuestros socios". Con este mensaje anunciaba esta semana el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la intención de Europa de actuar contra Irán como represalia al ataque de la semana pasada contra Israel. Se sumaba así a las de Estados Unidos y Reino Unido, que desde este jueves han comenzado a aplicarlas. Esta medida, usada en los últimos dos años contra Rusia, es el primer paso de los países occidentales ante una escalada como la que se está produciendo en Oriente Próximo; aunque, como ha ocurrido con Moscú, no siempre obtiene los resultados que se desea.

Irán vive bajo las sanciones económicas que reimpuso Estados Unidos en 2018, cuando la Administración Trump abandonó el pacto nuclear. Muchas de estas sanciones iban orientadas a la exportación de petróleo, pero también a maquinaria, armamento y transacciones bancarias o relacionadas con cuestiones médicas, lo que generó un fuerte problema durante la pandemia del coronavirus. Pese a que en esta ocasión Washington ha anunciado nuevas medidas restrictivas en la venta de petróleo, por el momento las sanciones emitidas este jueves por Estados Unidos y Reino Unido se han centrado en las empresas militares iraníes.

La ronda de sanciones se han enfocado en sujetos y empresas iraníes vinculados a la fabricación de vehículos aéreos no tripulados. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha señalado directamente a 16 personas y dos entidades "que permiten la producción de vehículos aéreos no tripulados de Irán", incluidos parte de los componentes de los afamados drones Shahed. Por su parte, Downing Street ha informado de que los sancionados son siete individuos y seis entidades "que han permitido a Irán llevar a cabo actividades regionales desestabilizadoras, incluyendo su ataque directo sobre Israel".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha emitido un comunicado en el que ha "ordenado a su equipo que siga imponiendo sanciones que degraden aún más las industrias militares de Irán". "Que les quede claro a todos los que permiten o apoyan los ataques de Irán: Estados Unidos están comprometido con la seguridad de Israel. Estamos comprometidos con la seguridad de nuestro personal y de nuestros socios en la región", ha proclamado.

Las materias primas, en el centro del debate

Afectar la economía de un país no siempre es sencillo, y más si es un Estado como el iraní, que lleva décadas afectado por las sanciones y que no solo se ha acostumbrado a ellas, sino que tiene mecanismos para eludirlas. Además de contar con materias primas y una situación geoestratégica (controla el estrecho de Ormuz) que hace que aplicar sanciones sea complicado. Un caso parecido ha ocurrido con Rusia, cuya dependencia europea de su gas ha provocado que los paquetes de sanciones las sorteen. Y que, a diferencia de lo que se creía, no ha tumbado la economía rusa.

"No le interesa a nadie que haya unas sanciones muy graves sobre Irán", afirma a 20minutos Manuel Pinto, analista de XTB. "Principalmente porque reduciría la producción global que hay ahora mismo en el mercado y, por tanto, se impulsaría al alza el precio del petróleo y ese impulso conllevaría una pérdida de poder adquisitivo porque sube la inflación y suben los precio", añade.

Además, Pinto reconoce que esta sanción también podría provocar que ganara cuota de mercado Rusia, el segundo productor mundial detrás de Estados Unidos. "Biden viene haciendo la vista gorda en el incremento de producción de petróleo de Irán precisamente para combatir a Rusia", asegura el analista, que añade que más allá de la producción, el posible bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde pasa más del 20% de la producción mundial de petróleo "tendría graves consecuencias".

Este viernes, cuando se conoció la noticia del ataque limitado de Israel sobre Irán, el mercado del petróleo subió instantáneamente, pero no fue el único, también lo hizo el del gas europeo. Tras el inicio de la guerra de Ucrania algunos países europeos han empezado a diversificar la procedencia de su gas y han empezado a aumentar la compra de gas en países del Golfo y que, por tanto, pasan por el estrecho de Ormuz.

¿Podría afectar a su población?

Con todo, la economía iraní arrastra una inflación del 40% y el rial se encuentra en mínimos históricos frente al dólar, lo que está empobreciendo a una clase media que cada vez tiene menos poder adquisitivo. Aunque las sanciones está destinadas a afectar al Gobierno, inevitablemente podría recaer ese peso en sus ciudadanos. Sobre todo cuando la sanción se hace contra una fuente importante de ingresos de ese país.

"Aunque muchas de esas sanciones vayan dirigidas a altos cargos y a gente que pueda hacer negocios, al final esas sociedades lo que generan es un embudo. Las élites ricas son las que controlan este tipo de empresas y podrán buscarse los medios para eludir las sanciones", afirma Juan Carlos Pastor, doctorando en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en la República Islámica de Irán y autor del libro La política exterior de Irán.

"Las sanciones a los que más afectan es a las clases medias y bajas. Con el caso de Rusia se ha comprobado como muchos altos cargos han visto afecta a sus economías personales, pero aún así siguen pudiendo comprar objetos de lujo y tener a sus hijos en Europa en grandes hoteles", sentencia Pastor, que advierte que "si la escalada entre Irán e Israel continúa, es bastante probable que Irán comience a abordar petroleros e impedir el paso y eso inevitablemente afectará a los precios de la energía" en todo el mundo.