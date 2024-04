Ribera deja en manos del PSOE la decisión de si encabezará la lista del PSOE a las elecciones europeas: "Vamos a ver"

En los últimos meses y semanas, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha debido de perder la cuenta de las veces que le han preguntado si encabezará la lista del PSOE en las elecciones la Parlamento Europeo del 9 de junio y en sus respuestas ha ido evolucionando desde la prioridad de seguir trabajando en el Gobierno a lo "contenta" que estará también de marchar a Bruselas. Este jueves, una semana después de que su nombre volviera a tomar fuerza tras la renuncia de Josep Borrell, Ribera ha dejado la decisión a lo que diga el PSOE y hasta sus agrupaciones. "Vamos a ver", ha dicho.

"Estamos esperando y toca respetar escrupulosamente las propuestas que hagan llegar desde las agrupaciones [del PSOE]", ha respondido desde Murcia, en una rueda de prensa junto al presidente de la Región, Fernando López Miras, después de una jornada de visita al Mar Menor, donde ha anunciado la ampliación de presupuesto para la recuperación de este ecosistema, que pasará de 484,4 a 675 millones, dentro del Marco de Actuaciones Prioritarias en que empezó a trabajarse en 2022.

Allí ha sido preguntada "si le haría ilusión" ser cabeza del lista del PSOE el 9 de junio y Ribera ha mostrado con más claridad una disposición que no estaba tan clara hace apenas unas semanas. "Soy una persona enormemente comprometida con la agenda que tengo el privilegio de liderar, convencida de que esto requiere una actuación sobre el territorio firme, constante, coherente y transparente. Y también en Europa", ha afirmado sobre la pregunta que le persigue desde hace meses. "Lo he dicho en todos los formatos posibles y me faltaba decirlo en Murcia", ha ironizado antes de lanzarse a una respuesta que vale tanto para seguir en el Gobierno o trabajar "en Europa".

"De lo que no puedo tener la menor duda es de que este compromiso constante es algo que nos permite garantizar la modernización de los sectores económicos, la reducción de brechas de desigualdad y la construcción de un proyecto de futuro y prosperidad para nuestro país y, evidentemente, también para Europa", ha asegurado.