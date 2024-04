Sumar exige al PSOE destinar el dinero que el Gobierno tiene reservado para elevar el gasto militar a comprar parte de Naturgy

Sumar eleva el tono para que el PSOE se avenga a que el Gobierno no permita la OPA lanzada por el fondo emiratí Taqa para hacerse con el control de Naturgy. Este jueves, el portavoz de la coalición en el Congreso, Íñigo Errejón, exigió a los socialistas que "veten" esta compra, que supondría que el control de la energética pasaría a manos de un fondo controlado en su mayor parte por Abu Dabi. Y, además, Errejón planteó a los socialistas la necesidad de que el Estado entre en el accionariado de Naturgy, como ya ha aprobado hacer con Telefónica, "para salvaguardar los intereses nacionales".

Tal y como adelantó 20minutos, Sumar ya comenzó el miércoles a presionar dentro del Ejecutivo al PSOE para que no se permita la venta de Naturgy al fondo emiratí, así como para que sea el Estado el que compre una parte de la empresa. Pero este jueves, el portavoz Errejón decidió elevar esta presión sacando el debate a la luz pública, y además pidió que el dinero para la desprivatización parcial de Naturgy salga de la partida que el PSOE quiere destinar a un incremento del gasto en defensa, una inversión que Sumar rechaza taxativamente.

"Garantizar la seguridad nacional no es gastarse miles de millones en misiles, es garantizar la soberanía energética y una presencia estatal en los sectores estratégicos", espetó el dirigente, que insistió en que "las empresas estratégicas no se pueden vender a fondos de dudosa procedencia y no pueden depender de los caprichos financieros". Para Errejón, solo la "presencia del Estado" en Naturgy, una de las principales eléctricas y gasistas de España, garantizaría "la seguridad nacional".

El portavoz de Sumar también volvió a expresar el descontento de su formación con la decisión del PSOE de incrementar la inversión pública en defensa, y aseguró que Sumar se opondrá "dentro y fuera" del Gobierno a "multiplicar" este gasto. Errejón, de hecho, retó al PSOE a debatir ese incremento del gasto militar en el Congreso de los Diputados, con "luz y taquígrafos", en lugar de aprobarlo "por la puerta de atrás" en el Consejo de Ministros. Esta misma semana, el Gobierno ha aprobado una partida de casi 1.130 millones de euros para aumentar la inversión en defensa.

"Ya le dijimos la semana pasada al presidente del Gobierno que para frenar las guerras lo mejor no es participar de las escaladas militaristas y belicistas, que siempre acaban mal", recordó Errejón, que dijo al presidente Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso que "el camino no es la escalada belicista y militarista que hoy recorre Europa" apenas unos minutos después de que este se mostrara a favor de incrementar el gasto en defensa "para ser respetados". A juicio de Sumar, las "prioridades de España son otras", como frenar la entrada de capital extranjero en empresas estratégicas, mejorar la sanidad y la educación y elevar el gasto en vivienda pública.