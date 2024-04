'Seres extraordinarios', el relato que han escrito personas con y sin discapacidad: "Buscamos celebrar la diversidad"

“NADA. No encontraba nada que le diera la solución que buscaba. Se fue al salón donde estaba su madre trabajando. La miró con detenimiento, la miró profundamente, la miró con sus ojos pardos y volvió a sentir una pena inmensa. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no quería sentirse solo. Esta vez, por fin consiguió decir en voz alta: mamá, ¿por qué soy diferente?”.

Hoy es el Día del Libro y así arranca un relato colaborativo escrito por personas con y sin discapacidad titulado Seres extraordinarios. Lola Arias es escritora y divulgadora sobre discapacidad intelectual. Tiene un hijo de 11 años con síndrome de Down. Es la creadora del podcast No te quedarás atrás y de la asociación del mismo nombre. Lola es quien ha escrito ese primer párrafo de este relato.

Irisbond es una compañía española de comunicación aumentativa y alternativa. La empresa es la responsable de la campaña Eye love books por la que se inició el relato colaborativo el 1 de abril. Como dicen desde la empresa, lo han hecho para dar visibilidad y celebrar la diversidad literaria y el impacto que tiene la lectura en el día a día.

“Lo que hemos hecho ha sido un relato colaborativo e inclusivo”, explica Lola. “Cada participante seleccionado ha aportado un párrafo y yo he tenido el honor de hacer el primero”. Durante veintidós días, la web de Eye love books recibía distintas propuestas de párrafos hechas por diferentes personas para continuar el relato. De todas las propuestas recibidas se seleccionaba una, un único párrafo, para seguir adelante con la narración.

Para Lola ha sido su primera vez en un relato colaborativo y éste encantada con las experiencia. “Hice mi párrafo bastante ambiguo y general para que el siguiente fuera lo que quisiera ser. En mi cabeza tenía una historia que no tiene nada que ver con lo que se ha ido escribiendo. Leí el segundo párrafo y pensé, nada que ver con lo que yo tenía en mente. Leí el tercero y ¡madre mía por dónde va a ir la historia!”. Cada día ha sido una sorpresa tanto por contenido como por participación. Entre los participantes está Nuria del Saz, periodista ciega, e Ismáil Fernández, poeta con parálisis cerebral.

Eduardo Jauregui, CEO de Irisbond afirma que “la comunicación es un derecho fundamental de los seres humanos. Con esta acción buscamos dar visibilidad y celebrar la diversidad literaria y el impacto que tiene la lectura en la sociedad. Con esta iniciativa facilitamos que cualquier persona, sin importar su condición, pueda participar en un proyecto colaborativo y sentirse parte de la sociedad reflejando su creatividad y arte”.

El Día del Libro ha sido el día elegido para publicar el relato colaborativo definitivo en la web de Eye love books. Lola fue también la encargada de escribir su último párrafo. “El hilo conductor ha sido la diferencia, la diversidad”, explica. Para Lola la experiencia ha sido maravillosa, “un aprendizaje para todo el mundo. Publicar el relato el Día del Libro es sacar la lectura a la sociedad de otra manera, no es tanto la literatura estándar. Personas con y sin discapacidad han colaborado en esta experiencia donde se ha puesto de manifiesto que en la escritura es invisible la discapacidad. Tú escribes, tienes una discapacidad cualquiera y el que lee tu escrito no sabe qué tienes. Te llega un poema, por ejemplo, pero no sabes nada. Es democrático, es un arte que hace invisible la discapacidad de quien hace las cosas. La única diferencia es la imaginación y la capacidad de escribir que se tenga, nada más”, defiende Lola.

Así lo ven también desde Irisbond. La empresa recuerda que hoy se conmemora la muerte de Miguel de Cervantes, un escritor que pocos recuerdan o incluso saben que tenía una discapacidad. Discapacidad que no le impidió escribir Don Quijote de La Mancha. A lo largo de la historia hemos estudiado y leído a referentes literarios que tenían alguna discapacidad que ha resultado invisible a los ojos del lector.