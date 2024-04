Publican una entrevista póstuma a Chance Perdomo en la que narra cómo se reconcilió con su padre biológico años antes de morir

El mundo audiovisual continúa devastado por la muerte de Chance Perdomo, que perdió la vida el 30 de marzo en un accidente de moto. Sin embargo, aunque ya han pasado más de dos semanas de aquel fatídico día, aún había entrevistas al exitoso intérprete de 27 años que no se habían publicado, y este martes se publicó una de estas charlas póstumas.

El actor de Las escalofriantes aventuras de Sabrina o Gen V se sinceró en el pódcast Inside of You with Michael Rosenbaum. Aun así, el programa aún no se había emitido y el equipo estuvo dudando si publicarlo o no. Pero finalmente decidieron compartir este episodio a modo de homenaje, para mostrar lo "buen tío que era, dulce y encantador".

El estadounidense habló sobre múltiples temas, desde su carrera hasta su parte más personal, y sorprendió al hablar de sus referentes. Sobre su madre, a la cual aseguró que se parecía, dijo que es "una mujer latina muy cariñosa y encantadora", pero al mismo tiempo, si te ve mal, saca su lado más duro y te dice "levántate y no seas cobarde".

"Ella me crio", reveló y también aseguró que tenía otras dos "figuras paternas increíbles", aunque no eran padres biológicos, con el que no tenía relación. "No comencé a conocer a mi padre biológico hasta años más tarde. Era un poco reacio porque todavía tenía resentimiento y eso era lo que me impulsaba la mayor parte del tiempo", confesó.

"Comenzamos a comunicarnos cuando mis series se popularizaron y tuve reconocimiento, así que sospeché", relató Chance Perdomo. Entonces, narró cómo fue su encuentro en 2018 en Glendora, ciudadde California: "Llamé a su puerta y en el momento en que se abrió ambos comenzamos a llorar".

"Lloré como un niño, como un hombre y todo lo demás. No fui por mí, fui por él, pero creo que por eso saqué bastante provecho de simplemente escuchando", defendió el actor en esta entrevista póstuma. "A medida que crezco, entiendo la situación por parte de mi madre y por parte de mi padre, y luego la verdad. Puedo ver por dónde va el tema".

"La reconciliación no era por mí, pero salieron muchas cosas a la luz: años y décadas de cosas. Simplemente me senté y escuché. Fue bonito", recordó con alegría.

Además, el fallecido intérprete dijo que seguía hablando con su padre biológico y manifestó su intención de volver a encontrarse con él: "Podría ir a verlo pronto, dar una vuelta en coche e ir a saludarle". Se desconoce si, tras la entrevista, volvieron a verse antes de su triste fallecimiento.